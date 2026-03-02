Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος ζητούν άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή

Οι αρχηγοί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ζητούν συτονισμό και διαφάνεια, εν μέσω κλιμάκωσης και αυξημένης αβεβαιότητας
Ανδρουλάκης και Φάμελλος
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος (Φωτογραφία αρχείου / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Την ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας σχετικό αίτημα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται εκ νέου σε συνθήκες έντονης αστάθειας, με τις ραγδαίες εξελίξεις και την προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης να προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Όπως τονίζει, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και καθιστούν αναγκαία μια σαφή και υπεύθυνη τοποθέτηση της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, ώστε να παρουσιαστούν οι προτεραιότητες, οι διπλωματικές κινήσεις και η συνολική στρατηγική της χώρας για τα τεκταινόμενα τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση απαιτεί συντονισμό, διαφάνεια και θεσμική ενημέρωση, προκειμένου η Ελλάδα να τοποθετηθεί με υπευθυνότητα και σαφήνεια απέναντι στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην περιοχή.

 

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της χώρας στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, από την Κουμουνδούρου σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ζητεί τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής» ως προς τον πόλεμο και τη στάση της χώρας. Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου», εγκυμονεί «σοβαρούς κινδύνους», ιδίως στη σημερινή περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Από την Κουμουνδούρου τονίζουν, επίσης, ότι «η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας», ζητώντας «καμία εμπλοκή» της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
99
76
68
39
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης: Κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή, συνάντηση την Τρίτη με Ανδρουλάκη
Ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί την Τετάρτη (04.03.2026) στη Βουλή στη συζήτηση για την επιστολική ψήφο των αποδήμων – Ενημέρωση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη
Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης
Βασίλης Κικίλιας: 85 Έλληνες ναυτικοί εντός της εμπόλεμης ζώνης, 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλιας, τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, καθώς και πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, ναυτικές βάσεις και υπεράκτια υποδομή
Δεξαμενόπλοιο
ΠΑΣΟΚ: Φρένο στην 13ωρη εργασία – Πρόταση για 35ωρο χωρίς μείωση μισθών
Στο ΠΑΣΟΚ ζητούν ακόμα την καταπολέμηση του χάσματος αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την ενίσχυση και θωράκιση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
ανδρουλάκης 5
Newsit logo
Newsit logo