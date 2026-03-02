Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος ζητούν άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή

Την ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας σχετικό αίτημα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται εκ νέου σε συνθήκες έντονης αστάθειας, με τις ραγδαίες εξελίξεις και την προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης να προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε διεθνές επίπεδο. Όπως τονίζει, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και καθιστούν αναγκαία μια σαφή και υπεύθυνη τοποθέτηση της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, ώστε να παρουσιαστούν οι προτεραιότητες, οι διπλωματικές κινήσεις και η συνολική στρατηγική της χώρας για τα τεκταινόμενα τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση απαιτεί συντονισμό, διαφάνεια και θεσμική ενημέρωση, προκειμένου η Ελλάδα να τοποθετηθεί με υπευθυνότητα και σαφήνεια απέναντι στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην περιοχή.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της χώρας στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, από την Κουμουνδούρου σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ζητεί τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής» ως προς τον πόλεμο και τη στάση της χώρας. Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου», εγκυμονεί «σοβαρούς κινδύνους», ιδίως στη σημερινή περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Από την Κουμουνδούρου τονίζουν, επίσης, ότι «η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας», ζητώντας «καμία εμπλοκή» της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.