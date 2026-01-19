Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους

«Απαιτούνται απαντήσεις γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Να απολογηθεί και να δώσει καθαρές απαντήσεις στους αγρότες κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook, το πρωί της Δευτέρας (19.1.26).

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαιτίας της οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απολογηθεί για την «τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ευλογιάς θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες».

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί παρακάμφθηκαν οι συστάσεις του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για τοπικούς εμβολιασμούς, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ανταλλαγή επιστολών -ήδη από τον Οκτώβριο- με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οφείλει να ενημερώσει για όσα προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Απαιτούνται απαντήσεις γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Μετά το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ που οργάνωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των έντιμων παραγωγών, την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει στο περιθώριο της ενεργειακής μετάβασης αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής, σήμερα ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις επιβίωσης.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της Νέα Δημοκρατίας να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της κατάρρευσης των κτηνιατρικών και ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν… «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια.

Στη σημερινή συνάντηση του με εκπροσώπους και των κτηνοτρόφων μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες, εισόδημα και το μέλλον ολόκληρων περιοχών.

Το μέτρο της γενικευμένης εκρίζωσης, χωρίς σαφή επιστημονική στρατηγική και χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού σε δακτυλίους ευπρόσβλητων περιοχών, δεν οδηγεί στον έλεγχο της νόσου, αλλά επιτείνει το πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία και την εξαγωγική αξία των ελληνικών προϊόντων.

 

Οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί παρακάμφθηκαν οι συστάσεις του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για τοπικούς εμβολιασμούς, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ανταλλαγή επιστολών -ήδη από τον Οκτώβριο- με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οφείλει να ενημερώσει για όσα προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Απαιτούνται απαντήσεις γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται.

Γιατί δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ούτε εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης της κρίσης.

Γιατί ενώ και προηγούμενες χρονιές είχαμε κρούσματα ευλογιάς, περιορίζονταν έγκαιρα ενώ αυτή τη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά.
Οφείλει τελικά διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία».

Πολιτική
