Νίκος Ανδρουλάκης: Σκληρή επίθεση στη ΝΔ από το βήμα της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ – Απηύθυνε προσκλητήριο στους προοδευτικούς πολίτες

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ, σε μία ομιλία που θύμιζε περισσότερο …προγραμματικές δηλώσεις, ή έστω τοποθέτηση σε προεκλογική συγκέντρωση. Δίνοντας έτσι τον τόνο και για το τι μέλλει γενέσθαι, στην εναρκτήρια τουλάχιστον ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιφύλαξε λίγες μόνο αναφορές στα εσωκομματικά, εστιάζοντας στο τι ζητά ο πολίτης από το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτό συνιστά την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, με προοδευτικό πρόσημο.

Απευθύνοντας προσκλητήριο σε όλο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είναι η αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα «που θα δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή». Εστίασε στις προτάσεις του κόμματός του, τονίζοντας ότι «σκοπός μας δεν είναι απλώς να γίνουμε κυβέρνηση. Στόχος μας δεν είναι η εξουσία για την εξουσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντ’ αυτού, ως στόχο του κόμματος περιέγραψε το να βγάλει τον τόπο από την αξιακή και θεσμική παρακμή, να δώσει ώθηση στη δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας και να δημιουργήσει ευκαιρίες για όλους, πετυχαίνοντας αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζομένων, βάζοντας τάξη στην αγορά και φρένο στα καρτέλ και προσφέροντας ελπίδα και προοπτική σε κάθε πολίτη.

Στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι εξελέγη με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο. Του καταλόγισε μεταξύ άλλων ότι αντί να μειώσει τις εστίες διαφθοράς, τις πολλαπλασίασε, μετέτρεψε τη βουλή σε «πλυντήριο» σκανδάλων.

Συμπλήρωσε πως έκανε την ΕΥΠ έναν προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων, επιτέθηκε σε θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές, όταν αυτές έκαναν τη δουλειά τους κ.ο.κ., επιδεικνύοντας «κυνικό καθεστωτισμό» και «επικίνδυνη αλαζονεία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αυτό και στο αίτημά του για συναίνεση στη Συνταγματική Αναθεώρηση, απάντησε πως το ΠΑΣΟΚ λέει «ναι» στη συναίνεση, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων. Ο ίδιος μάλιστα, περιέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης, ως εξής:

– Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή

– Προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη.

– Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 16 με την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά και την λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών

– Αναθέτουμε στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας -που την καθιστούμε συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή- τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του πόθεν έσχες

– Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Για να κατοχυρώσουμε τη διάκριση των εξουσιών

– Θεσπίζουμε τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών

– Τελειώνουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη εκλογών.

– Θεσπίζουμε ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Δριμεία ήταν η επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό και με αφορά το αίτημά του να κερδίσει μία τρίτη θητεία για να … «τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος».

«Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο», είπε, κάνοντας λόγο για ένα «οικογενειακό σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με χιλιάδες εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια και διευθετήσεις συμφερόντων». «Για ποιον λόγο θέλει μία τρίτη θητεία η ΝΔ; Για να σπάσουν νέα ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις; Να συνεχίσουν τα ολιγοπώλια να θησαυρίζουν; Για να γίνει το κόστος ζωής ακόμα πιο απαγορευτικό για τη μέση οικογένεια; Να ερημώσουν όλα τα χωριά της χώρας;» διερωτήθηκε, για να απαντήσει μόνος ότι «ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή» και πως μπορεί να στηρίζεται στη Δημοκρατική Παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος, για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης, χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στόχο την πολιτική αλλαγή. Τόνισε όμως ότι η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας.

«Η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το Σχέδιο, και το Πολιτικό Προσωπικό και την Αξιοπιστία να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι η μεγάλη πολιτική αλλαγή που διεκδικεί το κόμμα του, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή προσώπων, αλλά σημαίνει αναγέννηση και της ίδιας της Πολιτικής. Για αυτό και μίλησε για ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, ψηφιακό, συλλογικό, που φέρνει ξανά την κοινωνία στο προσκήνιο, κηρύσσοντας την έναρξη της ψηφιακής διαβούλευσης με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ως το Συνέδριο, με προτάσεις που μπορούν να επεξεργάζονται και να έρχονται προς ψήφιση, ικανοποιώντας εν μέρει απόψεις που ακούστηκαν από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες.

Αυτό όμως στο οποίο δεν έκανε πίσω, ήταν ο τρόπος κατανομής των συνέδρων. «Διασφαλίζουμε τη Διαφάνεια στην κατανομή των συνέδρων, βάσει μίας πολύ απλής αρχής: ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός», είπε, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι σύνεδροι θα εκλεγούν με βάσει και τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος.

Κάλεσε δε όλους, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος σε κάθε γωνιά της πατρίδας, αφού όπως είπε «το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη ΝΔ με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου». Έκανε εξάλλου λόγο για μία νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, δίνοντας τον τόνο για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής.

«Για πολλούς η Πολιτική είναι μία πορεία συμβιβασμών που όταν θα έρθει η ώρα της εξουσίας, μετατρέπονται σε αλυσίδες και βαρίδια», είπε, «για αυτό σας καλώ τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε ως το τέλος με πολιτική αυτονομία». Έκλεισε δε την ομιλία του, εκφράζοντας την ελπίδα στο τέλος η νίκη του ΠΑΣΟΚ να γίνει νίκη του ελληνικού λαού.