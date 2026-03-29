Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Από τους καφέδες του Συνεδρίου στο «όχι» στο γιουβέτσι της μητέρας του και τη δίαιτα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντά σε σύντομες ερωτήσεις νέων συνέδρων για τις προτιμήσεις, τις συνήθειες και τις πιο χαλαρές στιγμές του στο περιθώριο του 4ου Τακτικού Συνεδρίου
Νίκος Ανδρουλάκης
Στιγμιότυπο από το βιντεάκι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο TikTok για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος (Πηγή φωτογραφίας: video grab)

Σε πιο χαλαρούς τόνους, μακριά από τις πολιτικές αιχμές και τις οργανωτικές διεργασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη που αναρτήθηκε στο TikTok, με τίτλο «Μια ερώτηση για τον Πρόεδρο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε σε σύντομες ερωτήσεις νέων συνέδρων, αποκαλύπτοντας μικρές προσωπικές προτιμήσεις και στιγμές από την καθημερινότητά του στη διάρκεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου. Ερωτηθείς πόσους καφέδες είχε πιει την ημέρα του συνεδρίου, απάντησε πως «κάθε μέρα πίνω πολλούς καφέδες», ενώ στο δίλημμα «σκαρπίνια ή sneakers» έδειξε ότι προτιμά τα σκαρπίνια.

Στην ερώτηση αν προτιμά scroll στο TikTok ή ενημέρωση από sites, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε πως «σκρολάρει μεταξύ των sites», ενώ για το emoji που χρησιμοποιεί στα WhatsApp groups του κόμματος έδειξε ένα προσωπικό avatar-emoji.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο του βίντεο ήταν η αναφορά στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Οπως είπε, ήταν ένα «όχι», απαντώντας σε μήνυμα της μητέρας του, Πόπης, η οποία τον ρωτούσε αν ήθελε να του ετοιμάσει «λίγο ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημέρι.

@nikos.androulakis

Σε τι είπε “Όχι” ο Πρόεδρος;

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

Σε πιο πολιτικό ύφος, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το «red flag» του στην πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το να μην είναι green flag». Στην ερώτηση τι ακολουθεί μετά την ομιλία, «βρώμικο ή ξεκούραση;», η απάντησή του ήταν λακωνική: «Δίαιτα».

Το βιντεάκι ολοκληρώνεται με την ερώτηση ποιον τίτλο θα είχε το ΠΑΣΟΚ αν ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Chase the sun». Η ανάρτηση κλείνει με το σύνθημα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Κουτσούμπας από Λιτόχωρο: «Η άρχουσα τάξη έχει χωθεί για τα καλά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»
Στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ, ο γγ του ΚΚΕ συνέδεσε την ιστορική μνήμη με τη σημερινή συγκυρία, κατηγορώντας κυβέρνηση και ευρωατλαντικά κόμματα για εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ
Δημήτρης Κουτσούμπας
Παύλος Πολάκης για Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Είναι φελλός, μικρός ήταν στη ΔΑΠ»
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την παρουσία του ευρωβουλευτή στο 4ο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει που δεν τον είχε «ξεφτιλίσει» νωρίτερα
Φαραντούρης και Τσουκαλάς 13
Beef Σδούκου – Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς»: «Κατάντημα», «Κοινωνικά απομονωμένη η κυβέρνηση»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάνει λόγο για τοποθετήσεις που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων”», με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ απαντά ότι το Μαξίμου επιχειρεί, μέσω διαστρέβλωσης, να αλλάξει την ατζέντα
Σδούκου και Αποστολάκη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Χωρίς ομιλία Ανδρουλάκη το «κλείσιμο», τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
Μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες ισορροπίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στο ανώτατο όργανο του κόμματος - 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
10
