Νίκος Ανδρουλάκης: Το «σκληρό ροκ» κατά της κυβέρνησης για τους αγρότες και το «καρφί» για τον Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και όχι μόνο. Αντίθετα, στάθηκε υπέρ της συνεννόησης με άλλες δυνάμεις όταν υπάρχει κοινή κατεύθυνση και στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Τονίζοντας ότι η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε (ΕΡΤnews) στις κατηγορίες της κυβέρνησης για λαϊκισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν πήγε στα μπλόκα για να χαϊδέψει τα αυτιά των αγροτών, αλλά για να τους ακούσει και να μεταφέρει τις απόψεις του κόμματός του.

«Δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Λαϊκισμός είναι να λες στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει», είπε, προκαλώντας τον πρωθυπουργό να πάει εκεί και να συνομιλήσει και εκείνος με τους αγρότες.

Επανέλαβε τις βασικές προτάσεις του κόμματός του για την ενέργεια που καταναλώνουν οι αγρότες, τις τιμές στα φάρμακα ζώων, την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, τον ανοιχτό διαγωνισμό για ανάδειξη διοίκησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κ.ο.κ. και έψεξε εμμέσως τον πρωθυπουργό, εναντιόμενος, χωρίς να τον κατονομάσει, σε όσους ως αντιπολίτευση, πήγαιναν στα μπλόκα και έταζαν όσα δεν έκαναν αργότερα ως κυβέρνηση και τώρα ψέγουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους όταν επισκέπτονται τα μπλόκα των αγροτών.

Όσο για την κριτική που του ασκείται, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήκωσε κατακόρυφα τους τόνους, επιτιθέμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό. «Αν τον ενόχλησε τόσο η παρουσία μου στα μπλόκα, ας πάει και αυτός», είπε, προκαλώντας τον για δεύτερη φορά να επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε «ευελιξία» από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα, ώστε να τεθούν όρια στην ταλαιπωρία των ανθρώπων που κινούνται στους δρόμους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει οι αγρότες να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις, να πάνε σπίτι τους και πρακτικά να το κλείσουν και να αλλάξουν επάγγελμα, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Περιγράφοντας ως αυτό που θέλει η κυβέρνηση, το «να μη δώσει τίποτα και να πάνε (σ.σ. οι αγρότες) στο σπίτι τους χωρίς αξιοπρέπεια, δεν το θέλει κανένας πολίτης, ακόμα και αυτοί που ταλαιπωρούνται», είπε, τονίζοντας ότι κλειδιά για την εκτόνωση της κρίσης, είναι ο διάλογος και η στήριξη του πρωτογενή τομέα.

Ερωτηθείς δε, για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι η ΝΔ την έκανε για να επενδύσει στον συμψηφισμό, κατηγορώντας την ότι το ίδιο ακριβώς έκανε και στην υπόθεση των Τεμπών.

«Κάθε μέρα που συνεδριάζει, ευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός», είπε, υποστηρίζοντας ότι μέλημά τους είναι να μην πάει κάποιος εξ αυτών στον φυσικό δικαστή.

Τόνισε δε την ανάγκη να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ, μετά το πέρας της Εξεταστικής και εφόσον κριθεί απαραίτητο.

«Δεν υπάρχουν Μεσσίες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης επί των εσωκομματικών ζητημάτων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της επανεμφάνισης Τσίπρα και της συνεννόησης με άλλες δυνάμεις.

Έχοντας ήδη καλέσει τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να συμπορευτούν στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι μετά τα Χριστούγεννα που θα ξεκινήσει ο διάλογος στο κόμμα του και θα είναι σε θέση να έχει τα πρώτα κείμενα, θα στείλει συγκεκριμένες προτάσεις στα άλλα κόμματα, θυμίζοντας ότι ούτως ή άλλως για την αναθεώρηση χρειάζεται συναίνεση.

«Μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν υπάρχει κοινή κατεύθυνση», είπε, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχουν Μεσσίες, υπάρχουν οράματα, προγράμματα και σχέδια».

Ο ίδιος εξάλλου επανήλθε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής του στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας έτσι και στα περί εσωκομματικών στο ΠΑΣΟΚ, αφού «δεν έχω δει καμία διαφορετική προγραμματική πρόταση από αυτή που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ», όπως είπε με νόημα. Δεσμευόμενος δε, για την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεται, ξεκαθάρισε ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν υπάρχει», κλείνοντας για άλλη μια φορά τα σενάρια περί συγκυβέρνησης με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Περιγράφοντας τον στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι παραμένει ίδιος για το ΠΑΣΟΚ «είτε κάνει κόμμα ο κ.Τσίπρας είτε όχι».

Θύμισε δε, ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ με στόχο να το κλείσει, αλλά δεν το κατάφερε», για να τον κατηγορήσει αμέσως μετά ότι κατόπιν προσπάθησε να κλείσει το δικό του κόμμα και αυτό το πέτυχε. Απέδωσε δε τις τελευταίες εξελίξεις στο ότι οι κυβερνώντες δε θέλουν άλλο προγραμματικό κόμμα, σημειώνοντας ότι το καλό για τη φιλελεύθερη Δημοκρατία είναι να υπάρχουν δύο ισχυρά κόμματα, για να υπάρχουν αντίβαρα.

Εκτίμησε, δε, ότι ο κατακερματισμός χωρίς πολιτική ατζέντα ευνοεί την κυβέρνηση, και έστειλε το μήνυμα ότι «η εποχή της λεηλασίας (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ) τελείωσε» , ανοίγοντας αντίθετα την αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ για όσους στηρίζουν τις αξίες και το πρόγραμμά του.