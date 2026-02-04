Νίκος Δένδιας από Ουάσιγκτον: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν βοηθά στον διάλογο με την Τουρκία

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ δεν επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία, αλλά συνεργάζονται στη βάση αρχών και διεθνούς δικαίου, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD), στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VII – Washington D.C., την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Ο υπουργός, ωστόσο, επεσήμανε ότι το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν βοηθά στο διάλογο με την Άγκυρα.

Ο κ. Δένδιας, σε συνομιλία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD, Τζόναθαν Σάντζερ, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ–Αιγύπτου βασίζεται σε κοινές αξίες και σεβασμό της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). «Θα ήταν ευχής έργο να συμμετάσχει και η Τουρκία σε αυτή τη συνεργασία. Όμως υπάρχουν κανόνες. Αν αποδεχθεί το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ασκώντας κριτική στη συνεχιζόμενη τουρκική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών, αναρωτήθηκε πώς μπορεί να υπάρξει συζήτηση όταν η Άγκυρα αρνείται την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ για μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη. Παρά ταύτα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να επιδιώκει διάλογο, με την ελπίδα «η Τουρκία να κατανοήσει πως το συμφέρον της είναι να ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο – όχι με οθωμανικές αναβιώσεις».

«Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα αλλάζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς στην πρωτοβουλία μετασχηματισμού της εθνικής άμυνας μέσω της «Ατζέντας 2030» και της «Ασπίδας του Αχιλλέα», υπογραμμίζοντας ότι πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να λειτουργούν ως «μηχανές πληροφορίας», με ικανότητα απορρόφησης, επεξεργασίας και επιχειρησιακής απόκρισης σε περιβάλλοντα κυβερνοασφάλειας, διαστήματος, πυραυλικών απειλών και ναυτικών επιχειρήσεων.

«Οι στρατοί του 20ού αιώνα λειτουργούσαν με βάση συστήματα. Τώρα χρειαζόμαστε Ένοπλες Δυνάμεις που βασίζονται στη διαχείριση δεδομένων και στην ενσωματωμένη τεχνολογική καινοτομία», τόνισε. «Το Ισραήλ είναι εταίρος-κλειδί, όχι μόνο γιατί μας μεταφέρει τεχνογνωσία, αλλά και γιατί παράγουμε από κοινού – το 50% της Ασπίδας του Αχιλλέα θα παραχθεί στην Ελλάδα».

Συνεργασία με το Ισραήλ και κοινή τεχνολογική ανάπτυξη

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ στην Αθήνα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι Ισραήλ και Ελλάδα μοιράζονται κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις της περιοχής. «Δεν αγοράζουμε απλώς συστήματα. Μαθαίνουμε τον πηγαίο κώδικα, ώστε να μπορούμε να επηρεάζουμε την εξέλιξή τους. Το Ισραήλ έχει ισχυρή εμπειρία στην αεράμυνα, εμείς στη θάλασσα – υπάρχει δυνατότητα αμοιβαίας μάθησης».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μια ολιστική απάντηση σε σύγχρονες απειλές, με σχεδιασμό που περιλαμβάνει το διάστημα, τον κυβερνοχώρο, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τις υποβρύχιες προκλήσεις και τις υβριδικές επιχειρήσεις.

Για την Κύπρο και τις τουρκικές παγίδες

Ο Έλληνας υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει μια ενωμένη Κύπρο, μέλος της ΕΕ, με πλήρη δικαιώματα για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. «Αυτό δεν είναι μόνο δίκαιο, είναι και προς το συμφέρον της Τουρκίας», είπε.

Για την εμφάνιση της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «μέσα σε 2-3 χρόνια έγινε το επίσημο δόγμα του τουρκικού κράτους». «Μου λένε ότι τώρα το διδάσκουν στα τουρκικά σχολεία. Φοβάμαι ότι είναι μια παγίδα για όλους μας. Και μια παγίδα ειδικά για την τουρκική κοινωνία» επισήμανε.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καλλιέργεια μιας κοινής στρατηγικής αντίληψης για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής. «Πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρχει σαφής κατανόηση για το πού βρισκόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «χωρίς κοινό πλαίσιο για τις απειλές και τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα, κάθε διαπραγμάτευση ή συζήτηση καθίσταται προβληματική».

Όπως σημείωσε, «αν συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος γύρω μας σε δέκα χρόνια, όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

Δαπάνες άμυνας και ευρωπαϊκή αυτονομία

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, αν και βγήκε από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης, εξακολουθεί να δαπανά πάνω από το 3,4% του ΑΕΠ της στην άμυνα και διαθέτει –όπως είπε– «μια από τις καλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ σε σχέση με το μέγεθός της».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, επανέλαβε την ανάγκη η ΕΕ να αναπτύξει αυτόνομες δυνατότητες και να πάψει να εξαρτάται πλήρως από τις ΗΠΑ. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να σταθεί ισότιμα δίπλα στις ΗΠΑ. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις, γραμμές παραγωγής και χρόνο. Δεν γίνεται σε πέντε χρόνια – αλλά πρέπει να αρχίσει τώρα», είπε.

Νέο άνοιγμα στην Ινδία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επίσης προανήγγειλε επίσκεψή του στην Ινδία αμέσως μετά την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας αυτής για την παγκόσμια ισορροπία. «Η Ινδία είναι η πολυπληθέστερη δημοκρατία του κόσμου και θα είναι σύντομα η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία. Συνεργαζόμαστε ήδη στρατιωτικά – π.χ. με κοινές ασκήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει ήρεμη κουλτούρα, αλλά είναι σημαντικός παίκτης, και πρέπει να έρθουμε πιο κοντά».