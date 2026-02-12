Νίκος Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ

Με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και της παραγωγικής βάσης στον τομέα της άμυνας προσήλθε σήμερα (12.01.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για «κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία» και «για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη».

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι, όπως και στη χθεσινή (11.02.2026) σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και στην αύξηση της αμυντικής παραγωγής. Από ελληνικής πλευράς, ανέφερε ότι προσέρχεται «με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια» της «Ατζέντας 2030», καθώς και η ολιστική προσέγγιση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», με τα «πέντε επίπεδα» που περιέγραψε: θάλασσα, στεριά, αέρας, διάστημα και κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των αμυντικών δαπανών, επισημαίνοντας ότι, εάν συνυπολογιστούν συνολικά τα κονδύλια που συνδέονται με αυτή την προσπάθεια, το ποσοστό «προσεγγίζει –αν δεν υπερβαίνει– και το 5%», αποδίδοντας τη δυνατότητα αυτή «στο υστέρημα του ελληνικού λαού».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διέψευσε δημοσιεύματα περί προγραμματισμένης συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο περιθώριο της Συνόδου, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση» και προσθέτοντας πως, σύμφωνα με όσα ενημερώθηκε, «ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες».

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Όπως χθες στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη.

Έχουμε να συζητήσουμε, λοιπόν, για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει – αν δεν υπερβαίνει – και το 5%.

Επίσης, επειδή το είδα σε πάρα πολλά ΜΜΕ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου κ. Γκιουλέρ. Όπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες.

Ευχαριστώ πολύ!».