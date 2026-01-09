Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 επειδή πλησιάζουν εκλογές

«Εκείνο που διεκδικεί η αντιπολίτευση είναι η άνευ αξιολόγησης άκριτη χορήγηση βαθμών, χωρίς εξουσία, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία»
Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή
Ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ψηφίζεται σήμερα Παρασκευή (9.1.26) στη Βουλή, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση προσδοκά αναβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, που όπως είπε, «εκείνο που διεκδικεί είναι η άνευ αξιολόγησης άκριτη χορήγηση βαθμών, χωρίς εξουσία, χωρίς καθήκοντα και χωρίς αντίκρισμα σε πραγματική υπηρεσία».

«Αυτό είναι υποβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών, το κάνετε σαν να ντρέπεται κανείς να είναι υπαξιωματικός και πρέπει να κρυφτεί πίσω από κάποια γαλόνια αξιωματικού, έστω και αν δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό είναι υποβάθμιση και αυτή η υποβάθμιση επετράπη από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στη Βουλή και τόνισε ότι κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, ούτε ένα κόμμα από αυτά που κυβέρνησαν έκανε αυτοκριτική, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που αναγνώρισε ευθύνες.

«Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι η υπαρκτή απειλή», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και επεσήμανε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80, επειδή πλησιάζουν εκλογές». Ο κ. Δένδιας κατέθεσε παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγών, από τις οποίες, όπως υπογράμμισε, προκύπτει ότι «δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα η προαγωγική εξέλιξη των στρατιωτικών υπαλλήλων».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήδη, έχουν καταθέσει αιτήματα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας. Με δεδομένο ότι όλα (τα κόμματα της αντιπολίτευσης) έχουν καταψηφίσει το νομοσχέδιο, επί της αρχής, κατά τη φάση της επεξεργασίας του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στόχος των αιτημάτων για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας είναι να καταγραφεί η ψήφος των βουλευτών της συμπολίτευσης.

