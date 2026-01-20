Νίκος Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεργαστούν στα αντι-drones συστήματα και την κυβερνοασφάλεια

Στην ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας τους προχωρούν Αθήνα και Τελ Αβίβ, χαράσσοντας κοινή στρατηγική σε σύγχρονες απειλές. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατς στην Αθήνα, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν σε τομείς κρίσιμης τεχνολογικής αιχμής, που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αμυντικών στρατηγικών διεθνώς.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τα αντι-drones συστήματα και την κυβερνοασφάλεια», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας, επιβεβαιώνοντας πως Ελλάδα και Ισραήλ έχουν αναπτύξει ισχυρά ερείσματα συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των υπουργών, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μία περίοδο που οι υβριδικές απειλές και η τεχνολογική υπεροχή αναδεικνύονται σε βασικά πεδία γεωπολιτικής ισχύος.