Νίκος Καραχάλιος για Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυταρχική, δεν δέχεται κριτική» – «Επιλέγει το στρατόπεδο της υπερδεξιάς»

Με σκληρές εκφράσεις τοποθετήθηκε ο Νίκος Καραχάλιος απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις της περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα. Ο επικοινωνιολόγος χαρακτήρισε την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών «αυταρχική» και άφησε σαφείς αιχμές για τις προθέσεις και τον τρόπο παρέμβασής της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Καραχάλιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν συμπορεύεται πλέον με τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία ανακοίνωσε χθες (05.01.2026) πως ξεκινά την οργάνωση νέου πολιτικού κόμματος. Απαντώντας στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το «γιατί ενώ πηγαίνατε χέρι-χέρι, ξαφνικά αφήσατε ο ένας το χέρι του άλλου», ο επικοινωνιολόγος ανέφερε πως η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών «δεν δέχεται καμία κριτική, καμία βελτίωση, θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα – ακόμη και για την πολιτική».

Όπως είπε, η Μαρία Καρυστιανού μιλά συνεχώς για «κάθαρση» χωρίς να εξηγεί πώς, ενώ κατηγόρησε την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών ότι επέλεξε «ένα στρατόπεδο που όχι μόνο δεν πρέπει να το επιλέξει, αλλά είναι και επικίνδυνο». Στην εύλογη ερώτηση του δημοσιογράφου για ποιο στρατόπεδο πρόκειται, ο κ. Καραχάλιος απάντησε: «Της υπερδεξιάς».

Επίσης, ο Νίκος Καραχάλιος συνέκρινε τη δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού με εκείνη του Γιάνη Βαρουφάκη στις αρχές του 2015, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω μία γυναίκα με πολύ μεγάλη δημοφιλία, όπως ο κ. Βαρουφάκης τον Ιανουάριο του 2015. Η δημοφιλία όμως δεν αρκεί για να κάνεις πολιτική καριέρα, πόσο μάλλον να δηλώνεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα και να αποκλείεις εξ αρχής οποιαδήποτε συνεργασία σε μια εποχή που απαιτεί συνθέσεις». Υποστήριξε επίσης πως «η πολιτική απαιτεί και απαντήσεις», σχολιάζοντας δηκτικά ότι «από όσα είπε η κ. Καρυστιανού χθες, δεν φωτισθήκαμε σε τίποτα — παρόλο που ήταν παραμονή των Θεοφανείων».

Μαρία Καρυστιανού: Η ανακοίνωση για το νέο κόμμα

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (06.01.2025) η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra, ανακοίνωσε επισήμως τη δημιουργία κόμματος. Στην καθαρά πολιτική συνέντευξή της, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα «που θα καλύπτει τα πάντα». Χωρίς, όμως, και να το αποκλείει.

«Ο στόχος είναι ανιδιοτελής και οι άνθρωποι που τον έχουν αγκαλιάσει, θα αναδείξουν και τον ηγέτη του… Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, θα πρέπει να μην έχει βαρίδια, να έχει τόλμη, αποφασιστικότητα, θάρρος, αγάπη για την αλήθεια και γνώση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Το πιο σημαντικό να γνωρίζει τι έχει ανάγκη ο πολίτης. Οι πολιτικοί βγήκαν από κομματικό σωλήνα, δεν ξέρουν την κοινωνία» σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού.