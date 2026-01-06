Νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού: Τα ποσοστά που κατέγραψε στις δημοσκοπήσεις και η κρίσιμη δεξαμενή των αναποφάσιστων

Για πολλούς, η Μαρία Καρυστιανού υπήρξε ένα από τα επιδραστικότερα πρόσωπα της χρονιάς που μας πέρασε – όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο –, αφού οι διαδηλώσεις και οι παρεμβάσεις των οποίων ηγήθηκε, ως πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», σφράγισαν τις πολιτικές εξελίξεις. Τη δυναμική αυτή, όπως φαίνεται, θα τη διατηρήσει και πέραν των μέχρι σήμερα ευρημάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς χθες αργά το βράδυ (05.01.2026) ανακοίνωσε επισήμως τη δημιουργία κόμματος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αναλάβει η ίδια την ηγεσία του.

Εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε, μιλώντας στο Kontra, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με πρόσωπα από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και δήλωσε πως βρίσκεται ήδη, μαζί με τους συνεργάτες της, σε μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη δημιουργία κόμματος με ενεργή παρουσία των πολιτών. «Η κινητικότητα γύρω από την προσπάθεια οργανώνεται πολύ γοργά», ανέφερε, προσθέτοντας πως το 2025 υπήρξε «μια χρονιά αποκαλύψεων» και πως το ουσιώδες για εκείνη, ήταν να «κλείνει η διχόνοια που είχαμε μεταξύ μας τόσα χρόνια». Όπως σημείωσε, η κοινωνική αφύπνιση που προκλήθηκε έχει κινητοποιήσει πολίτες εντός και εκτός Ελλάδας, με πολλούς – όπως είπε – να εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμβάλουν στο εγχείρημα.

Στην καθαρά πολιτική συνέντευξή της, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα «που θα καλύπτει τα πάντα». Χωρίς, όμως, και να το αποκλείει. «Ο στόχος είναι ανιδιοτελής και οι άνθρωποι που τον έχουν αγκαλιάσει, θα αναδείξουν και τον ηγέτη του… Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, θα πρέπει να μην έχει βαρίδια, να έχει τόλμη, αποφασιστικότητα, θάρρος, αγάπη για την αλήθεια και γνώση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Το πιο σημαντικό να γνωρίζει τι έχει ανάγκη ο πολίτης. Οι πολιτικοί βγήκαν από κομματικό σωλήνα, δεν ξέρουν την κοινωνία» σημείωσε.

Οι δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, πάντως, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση πολλών πολιτικών αναλυτών ότι ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στο ήδη ρευστό και κατακερματισμένο πεδίο της αντιπολίτευσης. Στην πρώτη μέτρηση για το 2026, που διενήργησε η «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες – τουλάχιστον έξι μονάδες πάνω από τους εν ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς και 16 από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η δυναμική αυτή αποτυπώθηκε και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν την εκπνοή του 2025. Στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic (22.12.2025), η Μαρία Καρυστιανού κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη δημόσια ζωή, ενώ στην ερώτηση ποιο νέο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, το – υποθετικό μέχρι χθες – κόμμα της συγκέντρωσε 53%. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μέτρηση της MRB για λογαριασμό του Open (17.12.2025), καθώς στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμμα με αρχηγό την Καρυστιανού, το 31,8% απαντά ότι θα το έκανε.

Μεγάλη η δεξαμενή των αναποφάσιστων

Καθοριστική αναμένεται να αποδειχθεί η στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, καθώς πρόκειται για μια δεξαμενή με ιδιαίτερο βάρος στην παρούσα πολιτική συγκυρία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis, το ποσοστό των πολιτών που δεν έχουν αποφασίσει ποιο κόμμα θα στηρίξουν στις επόμενες εκλογές φθάνει το 12,8%, ενώ στη μέτρηση της Interview για την Politic, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 21,6%.

Στο γκάλοπ της MRB, που παρουσιάστηκε από το Open, η «Αδιευκρίνιστη Ψήφος» ανέρχεται στο 22,5% και αναλύεται σε 17,4% «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» και 5,1% «Λευκό – Άκυρο – Αποχή». Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι ένα νέο πολιτικό σχήμα με κοινωνική απήχηση, όπως αυτό που δρομολογεί η Μαρία Καρυστιανού, δεν αποκλείεται να αντλήσει κρίσιμη στήριξη από αυτόν τον χώρο.

Κόμμα Καρυστιανού: Το όνομα, οι θέσεις και ο στόχος

Η Μαρία Καρυστιανού δεν διαθέτει πολιτική εμπειρία και, μέχρι στιγμής, δεν έχει παρουσιάσει επεξεργασμένες θέσεις σε κρίσιμους τομείς πολιτικής. Για ένα μέρος των ψηφοφόρων στους οποίους απευθύνεται, αυτό δεν φαίνεται – προσώρας τουλάχιστον – να συνιστά μειονέκτημα. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση ότι η ίδρυση του κόμματος βρίσκεται στα σκαριά, ορισμένα ερωτήματα τίθενται πλέον με μεγαλύτερη ένταση: μπορεί το κίνημα των Τεμπών να μετασχηματιστεί σε βιώσιμη πολιτική δύναμη – και με ποιο στόχο;

Στη χθεσινή συνέντευξή της στο Kontra επέμεινε ότι το υπό ίδρυση κόμμα δε θα έχει προσανατολισμό (αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ), αλλά θα στοχεύει στην «κάθαρση της χώρας», στην «αξιοκρατία», την «ισονομία» και στο «να είμαστε όλοι καλά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Διαμήνυσε ότι «δεν μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις», ότι το κόμμα «δεν θα έχει χορηγούς» και ότι «στόχος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να αλλάξουμε τα πράγματα».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα, σημείωσε: «Δεν είπα ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν είμαι οικονομολόγος για να πω πως θα σώσω την Ελλάδα, ούτε εκπαιδευτικός για να πω πως θα σώσω την Παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια της «ένωσης», την οποία περιέγραψε ως θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η νέα προσπάθεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το όνομα του κόμματος να αποτυπώνει αυτή τη διάσταση. «Γεννήθηκε από ένα γεγονός που μας αφορά όλους – γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε υποψήφια θύματα», ανέφερε.