Νίκος Μπίστης: Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη, από τη Νέα Αριστερά έφυγα από συνήθεια

Με τη φράση «έφυγα από… συνήθεια» επιχείρησε το πρωί της Τρίτης (03.02.2026) ο Νίκος Μπίστης να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η απόφασή του να αποχωρήσει –για ακόμη μία φορά– από πολιτικό σχηματισμό, αυτή τη φορά από τη Νέα Αριστερά. Παράλληλα, έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως το μόνο πρόσωπο που, όπως είπε, μπορεί να ενώσει δυνάμεις και να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε στο ERTnews, η αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά συνδέεται τόσο με τη «φωτογραφική καταγγελία» του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα όσο και με την αδυναμία διαμόρφωσης συνεργασιών. Την ίδια θέση επανέλαβε και σε δηλώσεις του στο MEGA Channel: «Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να ενώσει. Ελπίζω να είναι τόσο ώριμος ώστε να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Μπίστης: «Mέσω εμού προσπαθούν να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα»

Μιλώντας στο Mega, ερωτηθείς γιατί αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά, απάντησε αστειευόμενος: «Από συνήθεια, όπως λένε». Πρόσθεσε δε πως «επειδή έχω φύγει πολλές φορές, μετά έρχονται στα λόγια μου αυτοί που μένουν πίσω με μαθηματική ακρίβεια, εκτός από μία φορά. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, τι να κάνουμε», ενώ σχολίασε πως «βλέπω μια αγωνία σε ακροκεντρώους και δεξιοπασόκους, που μέσω εμού προσπαθούν να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ξεφουσκώσει η Μαρία Καρυστιανού»

Ο Νίκος Μπίστης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το νέο κόμμα που βρίσκεται στα σκαριά με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. «Με τη ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εμφανίζονται και κόμματα όπως αυτό της Καρυστιανού, που σε ορισμένα σημεία είναι πιο δεξιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα ελληνοτουρκικά ντύθηκε Μπουμπουλίνα», είπε και πρόσθεσε: «Ευτυχώς θα ξεφουσκώσει με αυτά που λέει».

Ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης

«Βλέπουμε την κατάσταση στην αντιπολίτευση, τον αφόρητο κατακερματισμό, την αφόρητη ομφαλοσκόπηση. Πρέπει στην αριστερά να ενώσουμε δυνάμεις. Εγώ με τον Αλέξη Τσίπρα έχω να μιλήσω οκτώ μήνες. Αλλά χρειάζεται κοινός νους. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά είχαν έναν χρόνο την ευκαιρία και απέτυχαν… Είναι φανερό πια ότι η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει με τον Τσίπρα», σημείωσε στο OPEN.

«Η αποχώρησή μου ήταν το τελευταίο κεφάλαιο ενός προαναγγελθέντος θανάτου», είπε για την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά. «Υπάρχει το εξής σουρεαλιστικό στη Νέα Αριστερά: ο πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα να είναι σε μία γραμμή, ο γραμματέας, η Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο σε άλλη. Είναι μία παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν σου επιτρέπει να δουλέψεις».