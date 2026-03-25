Νίκος Χριστοδουλίδης: Έχουμε σχέδιο «βήμα προς βήμα» για τις βρετανικές βάσεις

Με επίκεντρο το θέμα των βρετανικών βάσεων, αλλά και με αναφορές τόσο στο Κυπριακό όσο και στην ανάγκη νέας κρατικής παρέμβασης για την οικονομία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επιχείρησε, μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Λευκωσία, να δώσει το στίγμα μιας διαχείρισης που, όπως ο ίδιος περιέγραψε, κινείται με σχέδιο, διαβαθμίσεις και πολιτική στόχευση.

Στις δηλώσεις του για την 25η Μαρτίου, έξω από το οίκημα της ελληνικής πρεσβείας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προέταξε το ζήτημα των βρετανικών βάσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η Λευκωσία έχει ήδη χαράξει συγκεκριμένη γραμμή και αποφεύγει σκόπιμα να δημοσιοποιήσει τις επόμενες κινήσεις της.

«Έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, σχεδιασμό πώς θα προχωρήσουμε βήμα με βήμα σε όλα τα θέματα που άπτονται των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο» επεσήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξεκαθαρίζοντας πως η συζήτηση με το Λονδίνο δεν θα γίνει δημοσίως, ώστε να μη βαρύνει την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επέμεινε, παράλληλα, ότι η θέση της κυπριακής πλευράς έχει ήδη μεταφερθεί επισήμως και ότι έχουν προηγηθεί προκαταρκτικές επαφές.

Σε μια αιχμηρή αποστροφή με αποδέκτες και την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά και την Άγκυρα, υπογράμμισε πως οι Τουρκοκύπριοι «μπορούν να έχουν λόγο» για το θέμα των βρετανικών βάσεων αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Τουρκία μόνο αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο ίδιο πλαίσιο θύμισε ότι και στο παρελθόν υπήρξαν συνεννοήσεις με τη βρετανική πλευρά για μη στρατιωτική ανάπτυξη περιοχών εντός των βάσεων, με θετική, όπως είπε, ανταπόκριση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και στην παράμετρο της ασφάλειας, συνδέοντας ευθέως την παρούσα κρίση με την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας σε ολόκληρη την Κύπρο. Ανέφερε ότι τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν ενισχυμένα «από την πρώτη στιγμή και για όσο συνεχίζεται η κρίση», περιγράφοντας την ασφάλεια του κυπριακού λαού ως ύψιστη προτεραιότητα. Στην ίδια αποστροφή επαίνεσε την «άμεση αντίδραση» της Αθήνας στο αίτημά του για ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ παρέπεμψε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου, όπως είπε, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο αντίδρασης της ΕΕ σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7.

Στοχευμένα μέτρα για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, θα απευθυνθεί στον κυπριακό λαό για να ανακοινώσει «συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα μέτρα» για τις επιπτώσεις της κρίσης στην περιοχή, τα οποία, όπως είπε, θα αφορούν πολλούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη επηρεαστεί αισθητά, όπως ο τουρισμός. Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η δυνατότητα νέας παρέμβασης εδράζεται στην «υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική» της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν ήδη σε ισχύ μέτρα άνω των 100 εκατ. ευρώ. Έσπευσε δε να αντιπαραβάλει τη σημερινή εικόνα με τις συνθήκες της περιόδου 2012-2013, λέγοντας ουσιαστικά ότι η οικονομική σταθερότητα επιτρέπει τώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία να κινηθεί προληπτικά και πολυεπίπεδα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κύπριος πρόεδρος άφησε να φανεί ότι το αυριανό πακέτο δεν εξαντλεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, έχουν ήδη ετοιμαστεί «σενάριο 1, σενάριο 2 και σενάριο 3», ανάλογα με την πορεία της κατάστασης, κάτι που παραπέμπει σε κλιμακωτή στρατηγική διαχείρισης της κρίσης. Η εικόνα που επιχείρησε να μεταδώσει ήταν εκείνη μιας κυβέρνησης που θέλει να εμφανίζεται έτοιμη για διαφορετικές εκδοχές εξέλιξης, χωρίς να διολισθαίνει —κατά τη δική της επιχειρηματολογία— σε λαϊκισμούς ή σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Έτσι, πίσω από το εορταστικό πλαίσιο της ημέρας, ο κ. Χριστοδουλίδης φρόντισε να στείλει ένα πιο σύνθετο μήνυμα: ότι το μέτωπο των Βρετανικών Βάσεων, η ασφάλεια, το Κυπριακό και η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέονται πλέον σε μια ενιαία ατζέντα κρατικής διαχείρισης.

Συγκρατημένα αισιόδοξος για το Κυπριακό

Ως προς το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος», επικαλούμενος την πρόσφατη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Εστίασε στη «ξεκάθαρη πολιτική βούληση» του Αντόνιο Γκουτέρες και στον σχεδιασμό που, κατά τον ίδιο, έχει διαμορφωθεί για την επόμενη φάση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς ώστε να δημιουργηθεί η προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου είχαν διακοπεί.

Τα διδάγματα του 1821

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στάθηκε και στο συμβολικό και πολιτικό αποτύπωμα της 25ης Μαρτίου, συνδέοντας ευθέως το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης με τη διαρκή επιδίωξη της Κύπρου για απελευθέρωση και επανένωση. Μίλησε για μια «διπλή γιορτή», τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική Παλιγγενεσία, απευθύνοντας ευχές «στους απανταχού Ελληνες».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το 1821 τη «μοναδική φιλελεύθερη Επανάσταση» που έφερε αποτελέσματα και άνοιξε τον δρόμο και για άλλους λαούς να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της επετείου όχι μόνο για τον Ελληνισμό αλλά και για τη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σύγχρονη ανάγνωση της επετείου, σημειώνοντας ότι το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να αντληθούν τα ορθά διδάγματα από τον αγώνα των Ελλήνων του 1821. Σε αυτή τη βάση, συνέδεσε την ιστορική εμπειρία της Επανάστασης με τη σημερινή κυπριακή πραγματικότητα, τονίζοντας ότι, στηριζόμενη ακριβώς σε αυτά τα διδάγματα, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει «τη δική της προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».