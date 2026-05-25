Ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»: Το plan B για το Grexit με κωδικό «Αλβανία» – Ο Γιούνκερ πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε

Εάν έβγαινε η Ελλάδα από την ευρωζώνη το εθνικό νόμισμα θα «μέτραγε» κολοσσιαίες απώλειες έως και 80% της αξίας του αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, το τέταρτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας (25.05.2026). Πρόκειται για το μυστικό σχέδιο που είχε τον κωδικό «Αλβανία», το οποίο καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τον ΣΚΑΪ αποκάλυψε τι προέβλεπε το απόρρητο σχέδιο «Αλβανία» αλλά και πόσο κοντά έφτασε η χώρα το 2015 σε μία ιστορική ανατροπή.

Το σχέδιο είχε τίτλο «Κωδικός Αλβανία» και όπως ανέφερε ο Τόμας Βίζερ, οι αξιωματούχοι της ΕΕ συναντήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα και συζητήσαν για το σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ». Ο Μάρτιν Βέρβεϊ, επικεφαλής του plan Β, είπε ότι η Κομισιόν ανέμενε ότι από την πρώτη ημέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το εθνικό νόμισμα θα έχανε το 60 έως 80% της αξίας του.

Στα δύο μεγάλα λάθη του ΔΝΤ στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν. Ο Γάλλος πολιτικός ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι οι επιπτώσεις της λιτότητας υποτιμήθηκαν με οδυνηρά αποτελέσματα. «Δεν υπήρχε μαγικό ραβδί για την έξοδο από το πρόγραμμα χωρίς λιτότητα. Ωστόσο έγιναν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι ζητήσαμε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο διάστημα και το δεύτερο ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία αντέδρασε η οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ, Πιέρ Μοσκοβισί αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2014 αλλά και τον αρνητικό ρόλο που ρόλο που διαδραμάτισε ο Πολ Τόμσεν, τότε στέλεχος του ΔΝΤ στις διαπραγματεύσεις. «Ήταν πολύ σκληρός απέναντι στην Αθήνα», είπε ο Μοσκοβισί, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ανέφερε ότι είχε διαταραχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Τόμσεν και ελληνικής κυβέρνησης.

«Πίστευε ότι η Αθήνα δεν μπορούσε να αντέξει την πειθαρχία του ευρώ και προσπαθούσε να επηρεάσει και το Βερολίνο προς αυτήν την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να μείνει στο ευρώ…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν μεγάλο λάθος της Λαγκάρντ που έκανε υπεύθυνο του ΔΝΤ στην Ευρώπη τον Πολ Τόμσεν. Δεν το ένοιαζε η αλήθεια και τα οικονομικά στοιχεία ήταν πολιτικός», τόνισε από την πλευρά του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ σημείωσε ότι «το ΔΝΤ κέρδισε μερικά δισ. ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο».

«Θα ήταν μια καταστροφή», λέει ακόμη ο Γιάννης Στουρνάρας και προσθέτει: «Ούτε πετρέλαιο να αγοράσουμε για πολεμικά πλοία στο Αιγαίο δεν θα είχαμε. Θα υπήρχε πείνα. Σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης εκατομμυρίων συμβολαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτή; Ποιος Ελληνας θα πήγαινε στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του;».

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ-Γιούνκερ, αναφέρθηκε στις κρίσιμες συνομιλίες με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο εκείνου του έτους, προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιούνκερ αποκάλυψε ότι πρότεινε στον τότε πρωθυπουργό τη φορολογία των εφοπλιστών -αντί των περικοπών συντάξεων- και εκείνος αρνήθηκε. «Εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς…».