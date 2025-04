Ντόναλντ Τραμπ: Όλα όσα είπε για τον Μητσοτάκη, τους δασμούς, το χρέος των ΗΠΑ και τους μετανάστες

Με ενθουσιασμό δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τα σχόλια του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Breitbart News, σχετικά με το ενδεχόμενο μιας εμπορικής συμφωνίας «win-win» ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Δημοσιογράφος της Breitbart News απευθύνθηκε κατά τη συνάντηση με πρωταθλητές αγώνων αυτοκινήτων στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου ζητώντας τη γνώμη του για τα σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι συμφωνεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό: «Πρώτα από όλα, τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος και εκτιμώ τα σχόλιά του».

Συνέχισε λέγοντας: «Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία με τον καθένα από αυτούς. Συμφωνία θα γίνει με την Κίνα. Συμφωνία θα γίνει με κάθε μια από τις χώρες, και θα είναι δίκαιες συμφωνίες. Θέλω απλώς δίκαιες συμφωνίες. Θα είναι δίκαιες για όλους, αλλά δεν ήταν δίκαιες για τις ΗΠΑ».

«Μας απομυζούσαν και δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουμε χρέος 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για κάποιο λόγο. Δεν το έχουμε για πλάκα», πρόσθεσε. «Το έχουν για κάποιο λόγο, και οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τη χώρα μας και μας έκλεβαν για δεκαετίες».

«Αν με είδατε κάποτε στην τηλεόραση, ήμουν νέος σαν αυτούς τους τύπους… και μιλούσα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ, κάνοντας χειρονομία προς τους πρωταθλητές αγώνων. «Τίποτα δεν άλλαξε και δεν έγινε τίποτα γι ‘αυτό. Μετά το έκανα, στην πρώτη μου θητεία το έκανα και το έκανα καλά. Πήραμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα και άλλους, και ξεκίνησα τη διαδικασία, αλλά μετά έπρεπε να διορθώσουμε το χάος του COVID που προκάλεσε η Κίνα. Έπρεπε να το διορθώσουμε και κάναμε καλή δουλειά».

