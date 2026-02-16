Συμβαίνει τώρα:
Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

«Εγώ όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι», τόνισε ο υπουργός Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπέβαλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.2.26).

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξερχόμενος των δικαστηρίων δήλωσε ότι η μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορά στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, για τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπουλου κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

«Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη “Βιολάντα”, που τα θεωρώ ακραία συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κ. Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί τη ζωή του τόπου, γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή», συνέχισε.

«Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

