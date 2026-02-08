Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης «τα βάζει» με διαδηλωτές σε Λευκάδα και Άργος που διαμαρτύρονταν για Belharra, NATO και Ισραήλ

Ανέφερε ότι «ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Στο νοσοκομείο Λευκάδας βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για επίσημη επίσκεψη, ωστόσο έξω από αυτό τον περίμεναν διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τις φρεγάτες Belharra και το ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως παρόμοιο σκηνικό είχε γίνει και στο νοσοκομείο του Άργους.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε και τα δύο περιστατικά στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media. Στο Άργος, ο υπουργός εγκαινίασε την πλήρως ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου. Όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του, «Χθες επισκέφθηκα το Γ.Ν. Άργους για να εγκαινιάσω την πλήρως ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική “Ορθοπεδική Κλινική Κώστα Βρέτου” που έλαβε το όνομα ενός σπουδαίου ιατρού διότι την ίδρυσε και απεβίωσε μέσα κυριολεκτικά σε αυτήν πριν από 23 χρόνια».

Στην ίδια ανάρτηση τόνισε ότι ο Κώστας Βρέτος ήταν «παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ» και αναφέρθηκε στην πολιτική και συνδικαλιστική του δράση.

 

Κατά την άφιξή του στο Άργος, ο υπουργός συναντήθηκε με συγκεντρωμένους διαδηλωτές από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, που διαμαρτύρονταν για τα εξοπλιστικά και τη φρεγάτα Κίμων. Όπως σημείωσε ο ίδιος, «Είστε κατά φρεγατών; Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται;» και εξήγησε ότι «η Τουρκία αποκτά καινούρια όπλα» και ότι «η φρεγάτα Κίμων ουδέποτε έχει πάει στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προορίζεται για το Αιγαίο». Ανέφερε επίσης ότι «ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν».

Στη Λευκάδα, ο διάλογος επαναλήφθηκε κατά τα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου, το οποίο, όπως σημείωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του, «είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, κάνουμε νέες προκηρύξεις, αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα». 

 

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, «φυσικά μέσα μας περίμεναν οι εργαζόμενοι με λουλούδια, μας ευχαρίστησαν καθώς η πρόοδος δεν κρύβεται ούτε από τυφλούς, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτοί ευχαριστημένοι δεν θα είναι ποτέ». Ωστόσο, έξω από το νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές και όταν φώναζαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και υπέρ της υγείας και παιδείας, ο υπουργός διερωτήθηκε: «Το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;», ενώ σημείωσε ότι «το Ισραήλ στηρίζει την Ελλάδα» και ότι «τα F-35 στην Τουρκία τα σταμάτησε το Ισραήλ».

