Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη

Στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει το βράδυ της Τετάρτης (18/3/26) ο Αλέξης Τσίπρας, το βιβλίο του «Ιθάκη»… Η παρουσίαση γίνεται στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Μητρόπολης.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα συζητούν οι: Νατάσα Λοΐζου – Σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, Φώτης Μαλτέζος – Αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, Κατερίνα Μπέρδου – Δικηγόρος, Χάρης Τζήμητρας – Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη, Χρήστος Χριστοδούλου – Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά, με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να κλείνει την εκδήλωση.