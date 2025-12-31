Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει ευχές για το νέο έτος με αναφορές στην «Ιθάκη»

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για τον Αλέξη Τσίπρα καθώς αποχώρησε από το ελληνικό Κοινοβούλιο
Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media στέλνει ευχές για τη νέα χρονιά με σαφείς αναφορές στο βιβλίο «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας στην κάρτα που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή του παραπέμπει στις παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» δίνει ευχές για ευτυχισμένο νέο έτος.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για τον Αλέξη Τσίπρα καθώς αποχώρησε από το ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσίευσε την προσωπική του μαρτυρία για την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός της χώρας.

Το 2026 βρίσκει τον Αλέξη Τσίπρα με το βιβλίο «Ιθάκη» να αποτελεί σημείο αναφοράς του και όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα που δεν αποκλείεται να είναι ένα νέο κόμμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
149
111
104
90
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην Στοκχόλμη για αλλαγή χρόνου: Οι αναρτήσεις τους
Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης 5
Νίκος Ανδρουλάκης: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες»
«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό, για να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας άκουσαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα – Τα μηνύματά τους για το 2026
Στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα κάλαντα ο Ανδρουλάκης, στον Περισσό απόλαυσε τα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ ο Κουτσούμπας και στην Θεσσαλονίκη στα γραφεία τους ΣΥΡΙΖΑ στη Θέρμη βρέθηκε ο Φάμελλος
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
Newsit logo
Newsit logo