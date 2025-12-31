Ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει ευχές για το νέο έτος με αναφορές στην «Ιθάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media στέλνει ευχές για τη νέα χρονιά με σαφείς αναφορές στο βιβλίο «Ιθάκη».

Ο Αλέξης Τσίπρας στην κάρτα που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή του παραπέμπει στις παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» δίνει ευχές για ευτυχισμένο νέο έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για τον Αλέξη Τσίπρα καθώς αποχώρησε από το ελληνικό Κοινοβούλιο και δημοσίευσε την προσωπική του μαρτυρία για την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός της χώρας.

Το 2026 βρίσκει τον Αλέξη Τσίπρα με το βιβλίο «Ιθάκη» να αποτελεί σημείο αναφοράς του και όλοι περιμένουν το επόμενο βήμα που δεν αποκλείεται να είναι ένα νέο κόμμα.