Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει την «Ιθάκη» με αφιερώσεις σε αναγνώστες του

Σε πολύ εγκάρδιο θύμα, ο πρώην πρωθυπουργός συνομίλησε με τους θαυμαστές του και υπέγραψε τα βιβλία τους
Ο Αλέξης Τσίπρας

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το βιβλίο του του «Ιθάκη», με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται τόσο για την εκδήλωση όσο και για να συναντησει τον πρώην πρωθυπουργό.

Δεκάδες θαυμαστές του, παρευρέθηκαν έχοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στα χέρια με στόχο να πάρει μία αφιέρωση από των πρώην πρωθυπουργό.

Ο κόσμος, φάνηκε ενθουσιασμένος με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και όπως του είπαν χαρακτηριστικά το διάβασαν όλο με τον πρώην πρωθυπουργό να τους ευχαριστεί και να τους αγκαλιάζει εγκάρδια αφού γράψει την αφιέρωσή του.

 

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο στην ομιλία για την παρουσίαση του βιβλίου του μεταξύ άλλων για τη «χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης» ο πρώην πρωθυπουργός, τόνισε την ανάγκη για εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Έχουμε πυξίδα για την ρότα του τόπου, το ταξίδι ξανάρχισε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιθυμεί να δώσει οξυγόνο στους πολίτες» λέει η Μαρία Γρατσία για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
«Την κυρία Καρυστιανού την ενδιαφέρει η δράση, την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, να αλλάξουν τα πράγματα για όλους. Δεν την ενδιαφέρει το ποιος θα ηγηθεί» συμπλήρωσε η δικηγόρος της
Μαρία Καρυστιανού
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Alpha: Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους αγρότες από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός
«Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν», «ο κ. Ράμα είπε χοντράδα και κατάλαβε το λάθος του», «μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός θύματος τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
67
