Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράφει την «Ιθάκη» με αφιερώσεις σε αναγνώστες του

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το βιβλίο του του «Ιθάκη», με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται τόσο για την εκδήλωση όσο και για να συναντησει τον πρώην πρωθυπουργό.

Δεκάδες θαυμαστές του, παρευρέθηκαν έχοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στα χέρια με στόχο να πάρει μία αφιέρωση από των πρώην πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος, φάνηκε ενθουσιασμένος με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και όπως του είπαν χαρακτηριστικά το διάβασαν όλο με τον πρώην πρωθυπουργό να τους ευχαριστεί και να τους αγκαλιάζει εγκάρδια αφού γράψει την αφιέρωσή του.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο στην ομιλία για την παρουσίαση του βιβλίου του μεταξύ άλλων για τη «χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης» ο πρώην πρωθυπουργός, τόνισε την ανάγκη για εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. «Έχουμε πυξίδα για την ρότα του τόπου, το ταξίδι ξανάρχισε», ανέφερε χαρακτηριστικά.