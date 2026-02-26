Ο Ανδρέας Φούρας για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

Ο Ανδρέας Φούρας ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών του και ευελπιστεί πως σύντομα, ο καρκίνος θα γίνει μια δυσάρεστη ανάμνηση. Ο πρώην δήμαρχος της Πάτρας και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο καρκίνος τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά. Ο Ανδρέας Φούρας έλεγε παλαιότερα πως δεν επρόκειτο να μπει στη δοκιμασία της χημειοθεραπείας. Το έκανε όμως για την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Ολοκληρώθηκε ένας δύσκολος κύκλος και πλέον στον ορίζοντα υπάρχει το χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα υγείας.

«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.

Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».

Μετά την κυβερνητική εκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.το 1981, ο Ανδρέας Φούρας διετέλεσε γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (1982), νομάρχης Πειραιά και Νήσων (1983 – 1987) και γενικός γραμματέας του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως (1988 – 1989). To 1989 εξελέγη βουλευτής Αχαΐας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εκλεγόταν συνεχώς μέχρι το 2006, οπότε παραιτήθηκε για να διεκδικήσει τον Δήμο Πατρέων. Διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στο υπουργείο Πολιτισμού από το 1996 έως το 2000.