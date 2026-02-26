Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Ανδρέας Φούρας για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

«Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο» γράφει μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Φούρας
Ανδρέας Φούρας
Ανδρέας Φούρας / ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο Ανδρέας Φούρας ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών του και ευελπιστεί πως σύντομα, ο καρκίνος θα γίνει μια δυσάρεστη ανάμνηση. Ο πρώην δήμαρχος της Πάτρας και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο καρκίνος τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά. Ο Ανδρέας Φούρας έλεγε παλαιότερα πως δεν επρόκειτο να μπει στη δοκιμασία της χημειοθεραπείας. Το έκανε όμως για την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Ολοκληρώθηκε ένας δύσκολος κύκλος και πλέον στον ορίζοντα υπάρχει το χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα υγείας.

«Καλές μου φίλες και φίλοι. Τρεις μήνες τώρα βιώνω την σκληρή εμπειρία του καρκινοπαθούς. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με είχε χρόνια προειδοποιήσει πως ένα αδενοκαρκίνομα επί νόσου Μπάρετ στον οισοφάγο ήταν αρκετά πιθανόν να έρθει. Πάντα έλεγα πως αποκλείεται να δεχθώ χημειοθεραπεία και σε αυτό ήμουν απόλυτος.

Όμως για την οικογένεια μου τελικά υπέκυψα και ήδη τελειώνει ένας κύκλος δύσκολος που έχει αρκετά επηρεάσει σώμα και ψυχολογία. Τον Απρίλιο θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο. Ελπίζω πως θα αντέξω. Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο. Ξέρω πως με αγαπάτε και σας αγαπώ».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Φούρα
Η ανάρτηση του Ανδρέα Φούρα

Μετά την κυβερνητική εκλογή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.το 1981, ο Ανδρέας Φούρας διετέλεσε γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (1982), νομάρχης Πειραιά και Νήσων (1983 – 1987) και γενικός γραμματέας του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως (1988 – 1989). To 1989 εξελέγη βουλευτής Αχαΐας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εκλεγόταν συνεχώς μέχρι το 2006, οπότε παραιτήθηκε για να διεκδικήσει τον Δήμο Πατρέων. Διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στο υπουργείο Πολιτισμού από το 1996 έως το 2000.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
64
62
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη, έκαναν δολιοφθορά και ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποκάλυψε πως άγνωστοι έβγαλαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη, έκαναν δολιοφθορά και ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας 54
ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπερταμείο ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ - Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις Δούκα και Χριστοδουλάκη
Με τις δημοσκοπήσεις να μην «παίζουν το παιχνίδι» της εσωκομματικής ίντριγκας, και τη βελόνα να παραμένει κολλημένη, στη Χαριλάου Τρικούπη επιλέγουν να τις διαβάζουν …αλλιώς
Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης
Σήμερα η συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον – Διμερείς σχέσεις και Ιράν στην ατζέντα
Κατά τη διαμονή του στην Ουάσινγοτν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα δώσει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council
Μάρκο Ρούμπιο / Γιώργος Γεραπετρίτης
ΠΑΣΟΚ κατά Μαρίας Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται
«Προς ενημέρωση της, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες» αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
ΠΑΣΟΚ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στην ατζέντα
Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή
Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο
Newsit logo
Newsit logo