Ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσα από τα μάτια των παιδιών του: Εκδήλωση μνήμης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ

Σε ένα ταξίδι στον χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, συμμετέχουν το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026) οι πολίτες που δίνουν το παρών στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του».

Την εκδήλωση μνήμης για τον πρώην πρωθυπουργό και κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του τόπου, διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου σε συνεργασία με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του έρχονται στο προσκήνιο μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Ιδρύματος, του Γιώργου Παπανδρέου και του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου.

Οι δυο συνομιλητές μοιράστηκαν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, «σμιλεύοντας» μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα Παπανδρέου, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Αναφέρθηκαν, εκτενώς, στις αξίες και τις πεποιθήσεις που μοιράστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την οικογένειά του, καθώς και στον αντίκτυπο αυτών στην πολιτική του καριέρα και την κληρονομιά του στην ελληνική κοινωνία.

Το παρών δίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Φωτεινός.

Η εκδήλωση φιλοξενείται από το κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», στη συμβολή των οδών Κρήτης και Θεμιστοκλέους, στην Αγία Βαρβάρα.