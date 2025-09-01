Ο Ανδρουλάκης παρουσιάζει στη ΔΕΘ προτάσεις του – Οι 100 πρώτες ημέρες διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ

Με το βλέμμα στραμμένο στην ΔΕΘ θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιθυμεί να εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη ως η κυβερνητική εναλλακτική λύση απέναντι σε μία κυβέρνηση η οποία -όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – βρίσκεται σε αποδρομή. Παράλληλα τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση παρουσιάζοντας τα έργα και τις ημέρες της ΝΔ τα έξι χρόνια εξουσίας.

Βασική επιδίωξη ωστόσο των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι πέρα από την κριτική που θα ασκήσουν στην κυβέρνηση, να απευθυνθούν με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην κοινωνία αναδεικνύοντας τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα της χώρας. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο, ενώ θα ρίχνει το βάρος του στις 100 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ.

Με αφορμή ωστόσο τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ έχει ξεσπάσει σφοδρή κόντρα ανάμεσα στην ΝΔ και την Χαριλάου ΤΡικούπη. «Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα «ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας» έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την δυσβάστακτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν:

Σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο. Θα του επαναλάβουμε ότι μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου».

Το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης συνεχίζει την αντιπαράθεση λέγοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ «όσα μαθήματα απλής αριθμητικής και πολιτικής οικονομίας κι αν τους γίνουν, είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως» έχει δημιουργήσει στην Χαριλάου Τρικούπη την αίσθηση ότι η κυβέρνηση αναζητά αντίπαλο προκειμένου να συσπειρώσει την βάση της .

Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «ένα σύστημα εξουσίας που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τους αρμόδιους τομεάρχες και από τα στελέχη του, να είναι σε ετοιμότητα και απαντούν σε κάθε επίθεση. Η Άννα Διαμαντοπούλου, θεωρεί ότι υπάρχει ταυτόχρονα και στοχοποίηση του προέδρου του κόμματος και προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε δύο επίπεδα. «Οταν το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία», εξηγεί, «τότε είναι λαϊκίστικο κόμμα και όταν κάνει προτάσεις, τότε έχει λεφτόδεντρα».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «δεν πρόκειται να μας πτοήσει αυτή η τακτική γιατί και η κριτική μας είναι απολύτως τεκμηριωμένη για τις ημέρες και τα έργα της Νέας Δημοκρατίας, και η πρότασή μας είναι οραματική και ρεαλιστική».