Πολιτική

Ο Αντώνης Σαμαράς στην Καλαμάτα: Με ασπρόμαυρο κασκόλ στις εξέδρες για την «φιέστα» της ομάδας

Παρών στο γήπεδο της Καλαμάτας ήταν την Κυριακή (15.03.2026) ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να παρακολουθήσει τη «φιέστα» προς τιμήν της ομάδας για την άνοδό της μετά τον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’.

Η Καλαμάτα και η «Μαύρη Θύελλα» γιορτάζουν μια ιστορική στιγμή, καθώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της με τον Ολυμπιακό Β’, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του τροπαίου που σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Super League. Ο Αντώνης Σαμαράς παρευρέθηκε στο γήπεδο φορώντας ένα ασπρόμαυρο κασκόλ, ενώ χαιρετήθηκε, αγκαλιάστηκε και συνομίλησε με πολύ κόσμο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και ανεξάρτητος βουλευτής έδωσε το «παρόν» μετά από πρόσκληση του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά.

Μάλιστα στις εξέδρες τον επισήμων βρισκόταν και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος χαιρετήθηκε και αγκαλιάστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί τους ήταν και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Η ομάδα της Καλαμάτας ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή χρονιά και εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τους φιλάθλους της να ανυπομονούν να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Ο αγώνας τον δύο ομάδων ξεκίνησε στις 15:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
53
31
29
24
22
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Χρυσοχοΐδης: Έρχονται πρόστιμα από τις «έξυπνες» κάμερες, σε εξέλιξη σχέδιο για το κυκλοφοριακό
«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τον κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα όσο κρατάει η κρίση
«Αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους και όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες» τόνισε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα 19
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας
«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo