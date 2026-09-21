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Πολιτική

Ο Αυλωνίτης «μαζεύει» τα περί συνεργασιών με ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας: «Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να ηττηθεί η ΝΔ»

«Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο βουλευτής Κέρκυρας και καλεί τον «δημοκρατικό κόσμο» να συσπειρωθεί γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Σε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του περί μετεκλογικών συνεργασιών προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (21.09.2026) ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε ο ίδιος για πιθανό διάλογο με δυνάμεις όπως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Ο βουλευτής επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική αυτονομία της Χαριλάου Τρικούπη, ξεκαθαρίζοντας ότι «μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, λίγες ώρες μετά τις αναφορές του σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, επανέρχεται με ανάρτησή του και επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη θέση του, ευθυγραμμίζοντας το μήνυμά του με τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ. «Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο βουλευτής Κέρκυρας, καλώντας παράλληλα «όλον τον δημοκρατικό κόσμο» να συσπειρωθεί γύρω από το κόμμα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα»

Η νέα παρέμβαση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη έρχεται μετά τις ερμηνείες που προκάλεσαν οι πρωινές δηλώσεις του, στις οποίες είχε ανοίξει τη συζήτηση για τη στάση που θα μπορούσε να κρατήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, εφόσον οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί επιτρέψουν τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

«Παρακολουθώντας τις ερμηνείες που δίνονται σε σημερινή μου δήλωση, συμπληρώνω και διευκρινίζω», αναφέρει εισαγωγικά στην ανάρτησή του.

Ακολούθως επιχειρεί να καταστήσει σαφές ποιο θεωρεί ότι είναι το βασικό πολιτικό διακύβευμα: «Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και εγγυάται την πολιτική αλλαγή».

Και προσθέτει: «Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι η νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο βουλευτής στην έννοια της πολιτικής αυτονομίας, μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν οι προηγούμενες αναφορές του για συνεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Όπως αναφέρει, το πολιτικό διακύβευμα για το οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με το ΠΑΣΟΚ είναι να καταστεί το κόμμα «πλειοψηφικό κοινωνικά», ώστε να αποκτήσει την ισχύ να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

«Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο», σημειώνει.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης αναφέρεται παράλληλα στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και στο πρόγραμμα που παρουσίασε το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι τα δύο αυτά στοιχεία έχουν ήδη συμβάλει σε ανοδική δημοσκοπική πορεία.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Τι είχε πει για ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά τις δηλώσεις του στον Αθήνα 9.84, όπου ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε ταχθεί υπέρ της δυνατότητας μετεκλογικού διαλόγου μεταξύ δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, εφόσον οι αριθμητικοί συσχετισμοί μετά τις εκλογές το επιτρέψουν.

«Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες», είχε αναφέρει.

Είχε, μάλιστα, κατονομάσει τις δυνάμεις με τις οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση: «Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με την Πλεύση Ελευθερίας.

Κάλεσμα συσπείρωσης γύρω από τον Ανδρουλάκη

Στη νεότερη παρέμβασή του, πάντως, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης μεταφέρει το βάρος από τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια στην ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική αυτονομία του.

«Καλώ όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπειρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», αναφέρει, κάνοντας λόγο για ένα πρόγραμμα «με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα».

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