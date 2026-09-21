Πολιτική

Ο Μάριος Σαλμάς θέτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τη Singular Logic ενόψει εκλογών

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ ζητά εξηγήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών και ρωτά αν εξετάζεται εναλλακτική λύση για την πληροφορική υποστήριξη της διαδικασίας
Μάριος Σαλμάς
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων για τη Singular Logic ενόψει των επόμενων εκλογών φέρνει στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας που έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ζητώντας από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο να ξεκαθαρίσει εάν η εταιρεία μπορεί να αναλάβει εκ νέου την πληροφορική υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ανοίγει ένα ευαίσθητο θεσμικό ζήτημα για τις επόμενες εκλογές, συνδέοντας τον κρίσιμο ρόλο της Singular Logic στη συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με συμβάσεις που, όπως αναφέρει, έχει αναλάβει η εταιρεία και ο όμιλος στον οποίο ανήκει από φορείς του Δημοσίου.

«Δεν πρέπει να μπορεί να αμφισβητηθεί το αδιάβλητο των εκλογών»

Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, ο Μάριος Σαλμάς βάζει στο επίκεντρο το ζήτημα της αμεροληψίας του αναδόχου που θα αναλάβει την πληροφοριακή υποστήριξη των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Η διενέργεια των εθνικών εκλογών είναι θεμελιώδης διαδικασία λειτουργίας του κράτους», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι η οργάνωσή τους πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αναγνωρίζει, μάλιστα, την τεχνογνωσία της Singular Logic, την οποία χαρακτηρίζει «σοβαρή και αναγνωρισμένης αξίας εταιρεία», στρέφει όμως αμέσως μετά το ενδιαφέρον στο ζήτημα που ο ίδιος θεωρεί κρίσιμο.

«Είναι προφανές ότι για να μπορεί να εγγυηθεί την αμεροληψία και ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαβληθεί, πρέπει να μην έχει σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το έργο των 22 εκατ. ευρώ

Ο Μάριος Σαλμάς στηρίζει το ερώτημά του στις συμβατικές σχέσεις της εταιρείας και του ομίλου στον οποίο ανήκει με άλλους φορείς του Δημοσίου.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι η Singular Logic συμμετείχε μαζί με άλλες εταιρείες σε έργο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) του υπουργείου Πολιτισμού, ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ. Δημοσιευμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη σύμβαση αναφέρουν ότι ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών στην οποία συμμετέχουν ΟΤΕ, SingularLogic και Radiant Technologies, με συμβατικό τίμημα 22.003.383,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Παράλληλα, ο βουλευτής υποστηρίζει στην ερώτησή του ότι ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία έχει αναλάβει και άλλα έργα του υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και έργο που αφορά την πώληση εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων.

Σαλμάς σε Λιβάνιο: Υπάρχει εναλλακτική λύση;

Με αυτά τα δεδομένα, ο Μάριος Σαλμάς καλεί τον Θεόδωρο Λιβάνιο να τοποθετηθεί επισήμως στη Βουλή για το κατά πόσο θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση νέας ανάθεσης στη Singular Logic.

Συγκεκριμένα, ζητά να απαντήσει «εάν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων» για την ανάθεση στην εταιρεία της πληροφορικής υποστήριξης που αφορά τη συγκέντρωση, την ασφαλή μετάδοση, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών.
Παράλληλα, θέτει και ένα δεύτερο ερώτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών: εάν υπάρχει ήδη «προετοιμασία και αναζήτηση εναλλακτικής λύσης», σε περίπτωση που κριθεί ότι η Singular Logic δεν πρέπει να αναλάβει εκ νέου το συγκεκριμένο έργο.

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