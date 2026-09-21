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Πολιτική

Φαραντούρης μετά τις καταγγελίες Σδούκου και το «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς»: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την καταγγελία περί σεξιστικής αναφοράς και υποστηρίζει ότι απάντησε σε αντίστοιχη φράση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ
Νικόλας Φαραντούρης
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Νέα εστία έντασης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί η αντιπαράθεση που είχαν το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) στον τηλεοπτικό αέρα ο Νικόλας Φαραντούρης και η Αλεξάνδρα Σδούκου, με τον ευρωβουλευτή να απαντά στις καταγγελίες της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ περί «σεξιστικής επίθεσης» και να υποστηρίζει ότι η επίμαχη αναφορά του είχε αποκλειστικά πολιτική χροιά.

Ο Νικόλας Φαραντούρης απορρίπτει την ερμηνεία που έδωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου στη φράση του περί «χαριεντισμών», με την αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ να μεταφέρεται πλέον και στα social media. «Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά», αναφέρει ο ευρωβουλευτής, απαντώντας στην καταγγελία της Αλεξάνδρας Σδούκου και διαμηνύοντας ότι «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Φαραντούρης: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»

Με ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης δίνει τη δική του εκδοχή για όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του OPEN και για τη φράση που προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

Όπως υποστηρίζει, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο ίδιος, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε σε δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικούς παράγοντες που, κατά τον ίδιο, είχαν σχέσεις με πρόσωπα τα οποία χαρακτήρισε «τσαρλατάνους».

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, η Αλεξάνδρα Σδούκου τού απάντησε ότι «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».

Ο ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η δική του απάντηση κινήθηκε αποκλειστικά στο πολιτικό επίπεδο. «Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη “γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών”», αναφέρει.

«Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά»

Ο Νικόλας Φαραντούρης απορρίπτει κατηγορηματικά την καταγγελία ότι η συγκεκριμένη αναφορά είχε σεξιστικό περιεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η λέξη «χαριεντιζόταν» χρησιμοποιήθηκε ως απάντηση στην ίδια έκφραση που, κατά τον ίδιο, είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει η Αλεξάνδρα Σδούκου για εκείνον.

«Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου», σημειώνει και περνά στην αντεπίθεση: «Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Η Σδούκου ζήτησε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ

Η απάντηση του ευρωβουλευτή ήρθε μετά τη σφοδρή αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία είχε καταγγείλει ότι η αναφορά του στην επαγγελματική της διαδρομή ήταν «υποτιμητική και σεξιστική».

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος», είχε αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι στην πολιτική αντιπαράθεση «υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου είχε σταθεί ειδικά στη φράση που απέδωσε στον Νικόλα Φαραντούρη, σύμφωνα με την οποία «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», συνδέοντάς την με την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν στο Δημόσιο.

«Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», είχε τονίσει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έστρεψε, μάλιστα, τα πυρά της και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

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