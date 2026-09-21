Πολιτική

Η Σδούκου καταγγέλλει τον Φαραντούρη για σεξιστική επίθεση και ζητά την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ: «Η ανοχή σημαίνει συμφωνία»

«Μου είπε ότι “χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς”» - Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση
Σδούκου και Φαραντούρης
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
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Σε μετωπική σύγκρουση οδηγείται η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, μετά τη δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία καταγγέλλει ότι ο Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε με «υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο» στην επαγγελματική της διαδρομή και ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη την άμεση αποπομπή του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη φράση που, όπως αναφέρει, χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής τους το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026), ότι η ίδια «χαριεντιζόταν σε υπουργούς» την περίοδο που εργαζόταν στο Δημόσιο. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία», δηλώνει η Αλεξάνδρα Σδούκου, καλώντας ευθέως την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να πάρει θέση.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κάνει λόγο για υπέρβαση των «κόκκινων γραμμών» της πολιτικής αντιπαράθεσης, σημειώνοντας ότι ακόμη και στις πιο έντονες συγκρούσεις υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να παραβιάζονται. «Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος», αναφέρει, σημειώνοντας ότι στη δημόσια αντιπαράθεση είναι θεμιτή η ανταλλαγή επιχειρημάτων, η παράθεση δεδομένων και η κριτική στην πολιτική πορεία ενός προσώπου, ακόμη και όταν αυτή διεξάγεται σε υψηλούς τόνους.

«Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά», τονίζει, προσθέτοντας ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να αποδέχεται τέτοιες συμπεριφορές όταν εκδηλώνονται από στελέχη που το εκπροσωπούν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στέκεται ειδικά στην αναφορά του Νικόλα Φαραντούρη στην επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο, όπου, όπως επισημαίνει, υπηρετεί από το 2004. Σύμφωνα με την ίδια, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην περίοδο αυτή λέγοντάς της ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», μια διατύπωση που η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτηρίζει ευθέως «υποτιμητική και σεξιστική».

«Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», αναφέρει.

Σδούκου σε Ανδρουλάκη: «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου μεταφέρει πλέον το βάρος της αντιπαράθεσης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση για την παραμονή του κ. Φαραντούρη στο κόμμα.

«Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του», σημειώνει.

Και καταλήγει με ευθεία απαίτηση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

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