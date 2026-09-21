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Πολιτική

Μαρινάκης μετά την καταγγελία Σδούκου για Φαραντούρη: «Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ο Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει»

«Δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σδούκου και Μαρινάκης, 14ο Συνέδριο ΟΝΝΕΔ
Στιγμιότυπο από το 14ο τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ (Φωτογραφία αρχείου; ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Θέση για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Νικόλα Φαραντούρη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και καλώντας προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει. «Δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την καταγγελία της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ για «σεξιστική επίθεση».

Ο Παύλος Μαρινάκης παίρνει ανοιχτά θέση στο πλευρό της Αλεξάνδρας Σδούκου, μετά την επίμαχη αντιπαράθεσή της με τον Νικόλα Φαραντούρη, και στρέφει πλέον την πίεση προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει», αναφέρει, ζητώντας από τον πρόεδρο του κόμματος να απομονώσει «τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Παύλος Μαρινάκης: «Υπάρχουν κόκκινες γραμμές»

Με ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνει στην κόντρα που άρχισε στον τηλεοπτικό αέρα και συνεχίστηκε με διαδοχικές δημόσιες τοποθετήσεις, θέτοντας το ζήτημα των ορίων στην πολιτική αντιπαράθεση.

«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρεται προσωπικά στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, σημειώνοντας: «Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών».

Και προσθέτει σε υψηλούς τόνους: «Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”».

Το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν περιορίζεται στην υπεράσπιση της Αλεξάνδρας Σδούκου, αλλά απευθύνεται ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας πλέον την αντιπαράθεση στο επίπεδο των κομματικών ηγεσιών.

«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Η παρέμβαση Μαρινάκη έρχεται μετά την απαίτηση της ίδιας της Αλεξάνδρας Σδούκου να αποπεμφθεί ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ. «Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία», είχε δηλώσει, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει άμεσα θέση.

«Χαριεντιζόσουν σε υπουργούς»: Η φράση που άναψε τη φωτιά

Η σύγκρουση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη, το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) στο OPEN.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατήγγειλε ότι ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία λέγοντάς της ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη διατύπωση «υποτιμητική και σεξιστική».

«Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», ανέφερε η κ. Σδούκου, ζητώντας στη συνέχεια την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ.

Νικόλας Φαραντούρης: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»

Ο Νικόλας Φαραντούρης, από την πλευρά του, απέρριψε την καταγγελία περί σεξιστικής αναφοράς και έδωσε διαφορετική εκδοχή για το επεισόδιο.

Όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί αναφορά της κ. Σδούκου ότι ο ίδιος «χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού», με τον ευρωβουλευτή να απαντά ότι «άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν» και να αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία η Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν συνεργάτιδα υπουργών.

«Απάντησα πολιτικά και μόνο», ανέφερε, απορρίπτοντας την ερμηνεία που δόθηκε στα λεγόμενά του. «Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες», πρόσθεσε.

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Φαραντούρης μετά τις καταγγελίες Σδούκου και το «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς»: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την καταγγελία περί σεξιστικής αναφοράς και υποστηρίζει ότι απάντησε σε αντίστοιχη φράση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ
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