Πολιτική

«Ναι» Αυλωνίτη σε μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας

Ο βουλευτής Κέρκυρας θέτει ως προϋπόθεση τη λαϊκή ετυμηγορία και καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να παραμερίσουν τις κομματικές περιχαρακώσεις
Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Νίκος Ανδρουλάκης
Ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη (Φωτογραφία αρχείου: ΓΤ ΠΑΣΟΚ / EUROKINISSI)
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Μόλις τρεις ημέρες μετά την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανοίγει τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας. Μιλώντας την Δευτέρα (21.09.2026) στον Αθήνα 9.84, ο βουλευτής Κέρκυρας έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο την πολιτική αλλαγή και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του κεντροαριστερού και προοδευτικού χώρου θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας μετά τις εκλογές.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης τάχθηκε υπέρ της συσπείρωσης των δυνάμεων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδραματίσει «καταλυτικό ρόλο» σε μια τέτοια κατεύθυνση και κατονομάζοντας την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα με τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογικός διάλογος, εφόσον το επιτρέψει η λαϊκή ετυμηγορία. «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο έτσι ώστε να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις του κεντροαριστερού χώρου», ανέφερε, προσδιορίζοντας τη συνεργασία αυτή ως μετεκλογική.

Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον καθώς έρχονται λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη προβάλλει ως κεντρική στρατηγική την αυτόνομη πορεία του κόμματος.

«Να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς»

Ο Αλέξανδος Αυλωνίτης έθεσε ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση το αποτέλεσμα των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα θα πρέπει να σεβαστούν τη λαϊκή ετυμηγορία και, εφόσον οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν, να μην αποκλείσουν εκ των προτέρων τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

«Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής Κέρκυρας αναφέρθηκε ονομαστικά στις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσε να ανοίξει διάλογος.
«Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με την Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον τα συγκεκριμένα κόμματα εκπροσωπούνται στην επόμενη Βουλή.

Ειδικά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης υποστήριξε ότι θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει συνομιλήτρια σε ένα τέτοιο μετεκλογικό σενάριο, κάνοντας αναφορά τόσο στην «ιδιομορφία» όσο και στη «δυναμικότητα» του χαρακτήρα της.

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