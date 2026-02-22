Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου

Στο Χαϊδάρι βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για το καρναβάλι του δήμου.

Το Χαϊδάρι είναι ένας από τους δήμους της Αττικής που κάνουν καρναβάλι και φέτος ο Δημήτρης Κουτσούμπας αποφάσισε να παρευρεθεί και να απολαύσει την παρέλαση και το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί.

Ευδιάθετος, συνομίλησε με πολλούς παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να του πουν μια κουβέντα, ενώ μερικοί ζήτησαν και έβγαλαν και φωτογραφία μαζί του. Μάλιστα στο πάρτι που ακολούθησε, στην Πλατεία Ηρώων, χόρεψε και έναν παραδοσιακό χορό, μαζί με τον δήμαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο.

Το καρναβάλι στο Χαϊδάρι προσέλκυσε πάντως και φέτος πολύ κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Ο δήμος Χαϊδαρίου συνεχίζει της αποκριάτικες εκδηλώσεις του με το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα στις 09:00 στο Πάρκο Νεολαίας, και με τα χαϊδαριώτικα Κούλουμα στην συνέχεια, στις 11:30 στο Άλσος Δαφνίου.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε το τραγούδι «Στης ακρίβειας τον καιρό».