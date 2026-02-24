Ο Καρανίκας ζητά την διαγραφή της Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανάρτηση για Γεωργιάδη: «Αυτό το πράμα είναι επικίνδυνο»

Ο Νίκος Καρανίκας «ξαναχτυπά» και ζητά την διαγραφή της Έλενας Ακρίτα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ανάρτησή της για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο Νίκος Καρανίκας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην Έλενα Ακρίτα, τονίζοντας πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διαγράψει χθες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας, δεν την ψήφισε ο κόσμος.

Είναι μία η οποία δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ να σημειωθεί πως για το εν λόγω θέμα είχε τσακωθεί μια μέρα νωρίτερα και με τον Παύλο Πολάκη.

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων για το αν αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα απάντησε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά.

Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά».

Παράλληλα σημείωσε πως οι απόψεις αυτές είναι επικίνδυνες και τόνισε πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα έπρεπε να την είχε διώξει.

«Τον Τσίπρα δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία»

Στην ίδια συνέντευξη ο Νίκος Καρανίκας επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ήταν ο ηγέτης αυτού του κόμματος που είχε τα προβλήματά του και έμπαιναν όλα κάτω από το χαλί, από ό,τι καταλάβαμε».

Παράλληλα έκανε λόγο για «επανεμφάνιση για προσωπικούς λόγους και όχι για κοινωνικούς. Δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικό κίνημα που να λέει “έλα Τσίπρα”. Υπάρχει ο ίδιος με τον ανερμάτιστο λόγο του, που Δευτέρα-Τρίτη λέει άλλα και Πέμπτη-Παρασκευή αλλιώς. Μετά την εμφάνιση της κυρίας Καρυστιανού βλέπουμε ότι αναγκάζεται να κάνει ένα reunion. Ένα reunion. Αυτό κάνει» τόνισε.