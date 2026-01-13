Πολιτική

Ο Καραχάλιος απαντά στην Καρυστιανού: «Είναι serial liar – Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, την έμπλεξαν με αστρολογικούς χάρτες»

«Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες, και κάνει λάθη, λέει ψέματα»
Η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
Η Μαρία Καρυστιανού (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν ο Νίκος Καραχάλιος και η Μαρία Καρυστιανού εξαπολύοντας σκληρούς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν με ανοίκειες επιθέσεις.

Σημειώνεται πως την Δευτέρα (12.1.26) η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 σημείωσε πως η εικόνα που σχημάτισε για τον Νίκο Καραχάλιο από την πρώτη τους συνάντηση δεν ήταν θετική, ωστόσο, για λόγους ευγένειας, συνέχισε να τον συναντά.

«Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε.

 

Η ίδια απάντησε σε αυστηρό τόνο στον ισχυρισμό που της αποδίδει ο Νίκος Καραχάλιος, πως η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει πως «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» λέγοντας πως «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

Ο Νίκος Καραχάλιος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» εξαπέλυσε νέους σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη Μαρία Καρυστιανού:  «Είναι serial liar. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και εάν δεν είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείξω τις συνομιλίες που έχω. Έχω 600 μηνύματα από την ίδια και το περιβάλλον της. Η Μαρία έχει χαωθεί και θα χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Έχουμε κοινούς φίλους στη Θεσσαλονίκη αν θέλει να ανατρέξει. Αν δεν συμπαθείς κάποιος, θα παραχωρούσες τη διαχείριση ενός γκρουπ που αφορά το κόμμα της; Θα μπορούσε να πει ότι δεν της κάνω. Είναι γιατρός, κάνει μια επίθεση και μου λέει ότι χρειάζομαι ψυχίατρο.

Είναι αυτό σωστή ιατρική τακτική; Είναι απαράδεκτο! Τότε και εγώ επί μήνες για λόγους ευγένειας την προστάτευα και την προστατεύω. Την έχει μαγέψει η δικηγόρος της, η γερόντισσα, την έχουν μπλέξει σε αστρολογικούς χάρτες, και κάνει λάθη, λέει ψέματα! Και κάνει αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι μας έχει τρελάνει όλους, έχει τρελάνει τους συγγενείς! Πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή. Εγώ είμαι έτοιμος να περάσω το οποιοδήποτε τεστ και να το κάνει και η Μαρία. Να δώσει το ιατρικό του ιστορικό! Άσε τον τρελό στην τρέλα του. Το αφιερώνω σε όσους μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο για εμένα. Δεν θα είμαι στοργικός πια αλλά πολιτικός αντίπαλος».

Πολιτική
