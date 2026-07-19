Πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον ενός έτους γιο τους, τον Βασίλη

Η βάφτιση έγινε στο Πήλιο σε στενό οικογενειακό κύκλο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Ελένη Αθερινού και φίλοι τους
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Ελένη Αθερινού και φίλοι τους
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε μία πανέμορφη και λαμπερή τελετή στο Πήλιο βάφτισαν τον γιο τους ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του Ελένη.

Όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες στο Instagram ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για τη βάφτιση, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».

Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο.

kiranakis

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anta Liapi (@antaliapi)

Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2022, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
56
48
44
44
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών
«Δρομολογούμε νέα, σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά 22
Newsit logo
Newsit logo