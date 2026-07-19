Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον ενός έτους γιο τους, τον Βασίλη

Σε μία πανέμορφη και λαμπερή τελετή στο Πήλιο βάφτισαν τον γιο τους ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του Ελένη.

Όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες στο Instagram ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για τη βάφτιση, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.

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Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».

Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anta Liapi (@antaliapi)

Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2022, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.