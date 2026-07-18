ΣΥΡΙΖΑ: Μήνυμα ανασυγκρότησης από Δούρου, σκληρή γραμμή Παππά και επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα

Με στόχο να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης και οργανωτικής ανασυγκρότησης, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε μια συγκυρία κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να διαχειριστεί τις βαθιές πληγές που άφησαν οι διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών και η προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Κοινός παρονομαστής των περισσότερων τοποθετήσεων ήταν η ανάγκη να διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός πόλος, με σαφή στόχο την ανασύνταξη του κόμματος και την προετοιμασία του για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, η οποία έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο «κρίσιμη καμπή» για τον ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε όλα τα στελέχη να συμβάλουν στην ανασυγκρότησή του.

Η κ. Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εκφραστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς και ξεκαθάρισε πως η προσπάθεια ανασύνταξης δεν γίνεται για τη διατήρηση κοινοβουλευτικών θέσεων, αλλά για να ανακτήσει το κόμμα τον πολιτικό του ρόλο ως αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αποκατάστασης της ενότητας και της αξιοπιστίας του κόμματος, επισημαίνοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς» από αυτή την προσπάθεια και ότι όλα τα στελέχη μπορούν να συμβάλουν στην επόμενη ημέρα.

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Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το πεδίο των συνεργασιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, σημειώνοντας ότι καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τη δεξιά και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής προοπτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος επιχείρησε να δώσει πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι εδώ και είναι όρθιος», εκτιμώντας ότι θα διαψεύσει όσους προεξοφλούν τη διάλυσή του και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα των εξελίξεων στον χώρο της Αριστεράς.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι η πολιτική απόφαση που είχε ληφθεί στις 6 Ιουνίου για τη συγκρότηση ευρύτερων συνεργασιών ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε, καθώς -όπως είπε- οι μετέπειτα κινήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις οδήγησαν σε μια λογική προσωπικών μετακινήσεων αντί μιας οργανωμένης συλλογικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, έκανε λόγο για εξέλιξη που τραυματίζει τη λαϊκή εντολή, πλήττει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και ενισχύει την απαξίωση της πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο επανέλαβε τη θέση ότι η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία, υποστηρίζοντας πως όσοι αποχωρούν από το κόμμα οφείλουν να την παραδίδουν.

Ως στρατηγική μέχρι τις εθνικές εκλογές πρότεινε συλλογική λειτουργία της ηγεσίας, οργανωτική ανασυγκρότηση, άμεση προετοιμασία των ψηφοδελτίων και ενίσχυση της εξωστρέφειας του κόμματος.

Τον πιο υψηλό πολιτικό τόνο έδωσε, πάντως, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση τόσο κατά του πρώην προέδρου Σωκράτη Φάμελλου όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χανίων συνεχάρη αρχικά τη Ρένα Δούρου για την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος επέλεξε να αποσυρθεί για λόγους ενότητας, παρά το γεγονός ότι όπως υπενθύμισε είχε συγκεντρώσει 34.000 ψήφους στις προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες.

Στη συνέχεια, όμως, επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, το οποίο όπως είπε προϋποθέτει την εκλογική κατάρρευση και ουσιαστική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Πολάκης εκτίμησε ότι, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρήσει κοινοβουλευτική παρουσία και κινηθεί σε ποσοστά που θα του εξασφαλίσουν την είσοδο στη Βουλή, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό εγχείρημα, υποστηρίζοντας ότι στερείται σαφούς προγραμματικής ταυτότητας, ενώ επανέλαβε ότι η Αριστερά δεν μπορεί να αρκείται σε ρόλο διαμαρτυρίας αλλά οφείλει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα και ρεαλιστική προοπτική.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι προγραμματικές αποφάσεις του κόμματος και δεν θα εγκαταλειφθεί η πολιτική του φυσιογνωμία.

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις στις τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών, η συνεδρίαση κατέδειξε ότι το κόμμα επιχειρεί να διαμορφώσει κοινή γραμμή απέναντι στη νέα πολιτική πραγματικότητα. Η ηγετική ομάδα επενδύει στην οργανωτική ανασύνταξη και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κόμματος, ενώ η πλευρά Πολάκη θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου και ισχυρού πολιτικού φορέα, απορρίπτοντας κάθε σενάριο που θα οδηγούσε σε υποκατάστασή του από νέο κομματικό σχηματισμό. Το κατά πόσο οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις θα συνυπάρξουν δημιουργικά ή θα αποτελέσουν αφετηρία νέων εσωκομματικών συγκρούσεων αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς το κόμμα εισέρχεται σε μία από τις κρισιμότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας του.