Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή ο Δημήτρης Χατζησωκράτης – «Οφείλαμε να συμπορευτούμε με την ΕΛΑΣ»

Πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρξει σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Δημήτρης Χατζησωκράτης
Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS
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Συνεχίζεται το μπαράζ παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά μέλη του να διαφοροποιούνται από την γραμμή αυτονομίας του κόμματος μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Ο Δημήτρης Χατζησωκράτης γνωστοποίησε την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το μεσημέρι του Σαββάτου 18.07.2026 καθώς διαφωνούσε με την πορεία που επέλεξε το κόμμα να κατέβει στις επερχόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η παραίτησή του οφείλεται στο γεγονός ότι διαφωνεί με την απόφαση για αυτόνομη κάθοδο καθώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρξει σύμπλευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

 

«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο» δήλωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, στο περιθώριο της συνεδρίασης.

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