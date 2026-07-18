ΣΥΡΙΖΑ: Κλείδωσε η νέα ηγεσία – Δούρου πρόεδρος της ΚΟ, Παππάς γραμματέας, Πολάκης στην εκλογική επιτροπή

Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε, έπειτα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, τη διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγετικής ομάδας του κόμματος, η οποία διήρκεσε συνολικά περίπου 12 ώρες.

Το πρώτο βήμα έγινε με την εκλογή της Ρένας Δούρου στη θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου στήθηκαν δύο κάλπες για τις επόμενες εσωκομματικές διαδικασίες.

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Με την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, έκλεισε η διαδικασία συγκρότησης της νέας ηγετικής ομάδας, σηματοδοτώντας τη νέα οργανωτική σύνθεση του κόμματος.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

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Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ

ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εντός της ημέρας η νεοσυσταθείσα Πολιτική Γραμματεία θα ορίσει τον Παύλο Πολάκη γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Θα ορίσει νέο εκπρόσωπο Τύπου τον Δημήτρη Μελίδη και εκπρόσωπο Τύπου και επικοινωνίας ή αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Επίσης θα ορίσει την επιτροπή εκλογικού αγώνα.

Νίκος Παππάς: «Η σημερινή εικόνα αδικεί το κόμμα μας»

Η δήλωση του νέου Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε, θα έλεγα, προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη. Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ισορροπίες, οι οικονομικές συνθήκες και οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται με ταχύτητα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε αφορούν την πορεία του κόμματός μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η αριστερά θα διαμορφώσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα.

Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά περίοδο ανακατατάξεων. Οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνονται και το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται διαρκώς. Η στρατιωτική ισχύς επανέρχεται ως κυρίαρχο εργαλείο άσκησης πολιτικής, ενώ οι διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται ολοένα και πιο αδύναμοι να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα. Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τη Μέση Ανατολή μέχρι κάθε νέα εστία έντασης, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις που δεν επιτρέπουν ούτε αδράνεια ούτε εύκολες απαντήσεις.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει σταθερή. Η ειρήνη, η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η ενίσχυση της διπλωματίας και η αναζήτηση πολιτικών λύσεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, αποκτώντας πραγματική στρατηγική αυτονομία και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, αντί να περιορίζεται σε έναν ρόλο παρατηρητή των διεθνών εξελίξεων.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ενώ καλείται να αντιμετωπίσει μία Τουρκία που επιμένει σε αναθεωρητικές αντιλήψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διεθνείς εξελίξεις προς όφελος των δικών της στρατηγικών επιδιώξεων.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι ούτε η πολιτική των αντιφάσεων και της ανικανότητας, που επενδύει μόνο στην -χωρίς ανταπόκριση από την άλλη μεριά- βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, πολιτική που μας έχει αφήσει χωρίς συμμάχους στην περιοχή, ούτε η καλλιέργεια ενός επικοινωνιακού πατριωτισμού. Τα συστατικά της πολιτικής με την οποία πορεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ακουμπούν ζητήματα που σχετίζονται με τη Λιβύη, με τη διατήρηση των σχέσεων της χώρας με την Αίγυπτο, την εμβάθυνση μιας βαλκανικής πολιτικής (έχοντας εγκαταλείψει την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών), κ.ά.

Το κόμμα μας, που πάντα συνδύαζε τα κοινωνικά και πολιτικά του καθήκοντα με τη μάχη για την πραγματική ασφάλεια της χώρας και τον πατριωτισμό, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συνεχείς υποχωρήσεις της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και στις προκλήσεις της Τουρκίας.

Με βάση τα ανωτέρω, επιμένουμε ότι απαιτείται μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, σαφείς εθνικές θέσεις και αξιοποίηση όλων των διπλωματικών εργαλείων που διαθέτει η χώρα. Απαιτείται μία πολιτική όπως αυτή που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και η οποία κατέστησε την Ελλάδα ισχυρό περιφερειακό παίκτη, πόλο σταθερότητας, εγγυητή της ειρήνης και της συνανάπτυξης των λαών της περιοχής μας.

Οι διεθνείς εξελίξεις σήμερα αναδεικνύουν, όμως, και κάτι ακόμη. Ότι η ισχύς μιας χώρας δεν καθορίζεται μόνο από τη γεωγραφική της θέση ή τις αμυντικές της δυνατότητες. Καθορίζεται και από την ανθεκτικότητα της οικονομίας της, από την ποιότητα των θεσμών της, από τη συνοχή της κοινωνίας της και από την ικανότητά της να σχεδιάζει το μέλλον της με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο αναδεικνύονται οι μεγάλες αδυναμίες της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε στη διάθεσή της 120 δισ. ευρώ, τις μεγαλύτερες δηλαδή δημοσιονομικές δυνατότητες που γνώρισε η χώρα κατά τα τελευταία πολλά χρόνια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πόροι του ΕΣΠΑ, η ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία και η δυνατότητα σημαντικών δημόσιων δαπανών δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δημιουργούσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν διαρθρωτικά προβλήματα που συνοδεύουν την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες και να τεθούν οι βάσεις μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην εργασία, στη στέγη και στην κοινωνική συνοχή. Αντίθετα επιδεινώθηκαν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος, το εμπορικό έλλειμμα.

Η ευκαιρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε.

Αντίθετα, ενισχύθηκε ένα πρότυπο που ευνοεί τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος, αφήνοντας τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ανθρώπων της εργασίας και των νέων παραγωγικών δυνάμεων στο περιθώριο της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η καθημερινότητα των πολιτών αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη αυτής της αποτυχίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία και να σχεδιάσουν τη ζωή τους με όρους ασφάλειας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης, ενώ η παραγωγική βάση της χώρας παραμένει αδύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Ακόμη και οι προβλέψεις του ίδιου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος καταγράφουν την επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια (σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το 2028-2029), επιβεβαιώνοντας ότι η σημερινή οικονομική πολιτική αδυνατεί να δημιουργήσει σταθερές προοπτικές για τη χώρα.

Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια διαφορετική διαχείριση της ίδιας πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης, με σαφείς προτεραιότητες, ενεργό δημόσιο ρόλο στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και μια νέα σχέση ανάμεσα στην παραγωγή, την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι 10+1 προγραμματικοί άξονες που έχουμε επεξεργαστεί συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία απαντά ως βάση, στις θεμελιώδεις αδυναμίες του σημερινού παραγωγικού μοντέλου και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια οικονομία περισσότερο ανθεκτική, περισσότερο παραγωγική και περισσότερο δίκαιη.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η αγορά, όταν λειτουργεί χωρίς ουσιαστικούς κανόνες και χωρίς στρατηγική δημόσια παρέμβαση, οδηγεί σε υπερσυγκέντρωση και τραυματίζει την κοινωνική ευημερία. Η ενεργειακή κρίση μετατράπηκε σε μηχανισμό υπερκερδών για λίγους. Οι τράπεζες κατέγραψαν ιστορικά υψηλές κερδοφορίες, την ώρα που η πραγματική οικονομία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε έναν μόνιμο μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς προς τους λίγους.

Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στη συγκρότηση ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στην ενέργεια, με δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, ώστε η ενεργειακή πολιτική να υπηρετεί την ασφάλεια εφοδιασμού, την προσιτή τιμή και τη στήριξη των νοικοκυριών και της παραγωγής. Επιμένουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, ικανού να χρηματοδοτήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη μεταποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιμένουμε στη μείωση των έμμεσων φόρων, ώστε να ανακουφιστούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά και να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τη στεγαστική πολιτική, για το δημογραφικό, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, για την προστασία της εργασίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά ως μεμονωμένες πολιτικές. Τα αντιμετωπίζουμε ως στοιχεία μιας συνολικής στρατηγικής που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και κατανέμεται ο πλούτος στη χώρα.

Αυτή η προγραμματική επεξεργασία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση περιορίζεται συχνά σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις και προσωποκεντρικές προσεγγίσεις, εμείς διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Αυτό το σχέδιο οφείλουμε να το επικαιροποιούμε διαρκώς, να το εμπλουτίζουμε με τις νέες προκλήσεις και, κυρίως, να το μετατρέψουμε σε αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία, αλλά και σε βάση συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων.

Η προγραμματική μας επάρκεια, όμως, δεν αρκεί από μόνη της. Μια προοδευτική πρόταση απαιτεί και μια αντίστοιχη πολιτική στρατηγική.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν το επιβεβαίωσαν. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, αναδείχθηκε μια διαφορετική αντίληψη, που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, στις ατομικές μετακινήσεις στελεχών και στη σταδιακή συγκρότηση ενός νέου πολιτικού σχήματος μέσω προσχωρήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Όχι γιατί εγκαταλείπει τη στρατηγική των συνεργασιών. Αντίθετα. Επειδή ακριβώς πιστεύει στις συνεργασίες, θεωρεί ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης και συλλογικές αποφάσεις. Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις. Και οι ατομικές επιλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας.

Αξιολογούμε τα πραγματικά πολιτικά δεδομένα, με απόλυτη συνέπεια στις στρατηγικές αρχές που διαχρονικά υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Το κόμμα θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές μαζί με τις συμμαχίες που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να οικοδομήσει, μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν.

Θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμα του, την ιστορία του αλλά και το όραμα του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα η θέση μας είναι επίσης σταθερή. Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Εξέλεξαν ένα πολιτικό πρόγραμμα, μια συλλογική προσπάθεια και μια συγκεκριμένη παράταξη. Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό πολιτικό δικαίωμα. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Αποτελεί έκφραση της λαϊκής εντολής προς την πολιτική δύναμη με την οποία εξελέγη κάθε βουλευτής. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν, για λόγους πολιτικής συνέπειας και θεσμικής αξιοπιστίας, να παραδώσουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκινά σήμερα από το μηδέν. Διαθέτει μια ιστορική εμπειρία που καμία άλλη δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν διαθέτει. Διαθέτει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό κεφάλαιο που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση του με την κοινωνία, την κυβερνητική του εμπειρία και τη συνεχή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων. Και διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώση, εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει ξανά την ευθύνη της συσπείρωσης των αριστερών δυνάμεων.

Οι απαντήσεις του αύριο βρίσκονται στα επιτεύγματα και τα διδάγματα του χθες.

Η ιστορική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως προϊόν συγκυριών. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια δημιούργησαν συνθήκες βαθιάς πολιτικής αναδιάταξης, αλλά δεν δημιούργησαν από μόνα τους μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν να εκφράσει πολιτικά μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλλαγή πορείας της χώρας. Κατόρθωσε να μετατρέψει τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης και να πείσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ότι υπήρχε μια ρεαλιστική εναλλακτική απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας.

Αυτό το πολιτικό κεφάλαιο εξακολουθεί να έχει αξία. Γιατί αποτυπώνει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι διαθέτουμε το ιδεολογικό, προγραμματικό και πολιτικό οπλοστάσιο να απαντάμε στις σύγχρονες ανάγκες. Όχι γιατί η κοινωνία παραμένει ίδια με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά γιατί τα βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Η εργασία, η κοινωνική προστασία, η αναδιανομή του πλούτου, η ποιότητα της δημοκρατίας, η ισόρροπη ανάπτυξη, η θέση της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και μια μοναδική εμπειρία διακυβέρνησης. Η περίοδος 2015-2019 δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε με διάθεση εξιδανίκευσης ούτε με τη συστηματική απαξίωση που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και οι επικοινωνιακοί της βραχίονες. Υπήρξε η μοναδική σύγχρονη εμπειρία προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα και άφησε ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί να διαγραφεί από τη συλλογική μνήμη.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, η κυβέρνησή μας κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές πολιτικές και να παραδώσει μια οικονομία σταθερότερη από εκείνη που παρέλαβε. Ταυτόχρονα, διεύρυνε την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και υλοποίησε μεταρρυθμίσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν θετικά τη λειτουργία του κράτους.