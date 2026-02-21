Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στα Ιωάννινα εγκαινίασε την έκθεση «Διαχρονικές Υφές» από τη λαϊκή παράδοση στη σύγχρονη τέχνη

Σε μία εκδήλωση υψηλού συμβολισμού στη Δημοτική Πινακοθήκη στα Ιωάννινα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εγκαινίασε το Σάββατο (21.02.2026) την έκθεση «Διαχρονικές Υφές». Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση της λαϊκής παράδοσης με τη σύγχρονη τέχνη, παραλληλίζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορική μνήμη της πρωτεύουσας της Ηπείρου.

Αρχίζοντας την ομιλία του στα Ιωάννινα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της υφαντικής, τονίζοντας πως η τέχνη του χθες αποτελεί το «τροπάριο της εμπνεύσεως» για τους σημερινούς δημιουργούς.

Ο κ. Τασούλας περιέγραψε την έκθεση ως ένα «οδοιπορικό διαρκούς έμπνευσης», που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα για να φτάσει το Σάββατο στην Ήπειρο, αντλώντας στοιχεία από τα υφαντά του Μετσόβου και των Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η τέχνη παίρνει ένα έργο κόπου και αγάπης δεκαετιών και το μετατρέπει σε μια σύγχρονη καλλιτεχνική αντίληψη, προσφέροντάς το απλόχερα στο κοινό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο παραλληλισμός που έκανε ο κ. Τασούλας ανάμεσα στις «Υφές» της έκθεσης και το νόημα της απελευθέρωσης της πόλης, καθώς η εκδήλωση συνέπεσε με την 113η επέτειο των Ελευθερίων.

«Όπως ακριβώς οι υφές που εγκαινιάζουμε σήμερα συνομιλούν με το χθες, έτσι και εμείς σήμερα, στην επέτειο της απελευθερώσεως των Ιωαννίνων, επιχειρήσαμε να συνομιλήσουμε με το νόημα της απελευθερώσεως πριν από 113 χρόνια», δήλωσε ο «πρώτος πολίτης» της χώρας.

Συμπλήρωσε πως το μήνυμα στιβαρότητας και αυταπάρνησης των προγόνων μας αποτελεί την πυξίδα για το σήμερα: «Βγάλαμε τα νοήματα που μας καθοδηγούν, αυτά που πρέπει να προστατεύσουμε και να σεβαστούμε».

Χαρακτήρισε τις «Υφές» ως «αφές συναισθημάτων», συγχαίροντας τον Δήμαρχο και τους καλλιτέχνες που, σύμφωνα με τον Καβάφη, «επιθυμίες και αισθήσεις εκόμισαν εις την τέχνην».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, Μηνάς Πασχόπουλος ανέφερε:

«Στο πλαίσιο αυτό, η αποψινή έκθεση υφαντικής τέχνης με τίτλο ”Διαχρονικές Υφές: Ο διάλογος με το παρελθόν” αποτελεί ένα ταξίδι στο χρόνο και την παράδοση, συνδέοντας τις παραδοσιακές τεχνικές υφαντικής με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Μέσω της πλέον χαρακτηριστικής ανθρώπινης τέχνης, η έκθεση αφηγείται ιστορίες καθημερινής ζωής, μόχθου και δημιουργικότητας, ενώ αναδεικνύει την ιδιαίτερη ταυτότητα της Ηπείρου, τη σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τη συμβολική γλώσσα των σχεδίων.

Η διαχρονική υφαντική δημιουργία συνομιλεί με σύγχρονα έργα, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η παράδοση δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, αλλά ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας. Η έκθεση τιμά επίσης τις ανώνυμες υφάντρες, των οποίων η δεξιοτεχνία και η αισθητική ευαισθησία διαμόρφωσαν το πολύτιμο πολιτιστικό μας απόθεμα.

Ως Δήμος, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε αυτή την έκθεση, που συνδέει και γεφυρώνει τις ρίζες μας με το παρόν και το μέλλον, και ευχόμαστε να αποτελέσει πηγή γνώσης, συγκίνησης και έμπνευσης για όλους τους επισκέπτες.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική σας παρουσία και για τη διαρκή προσήλωσή σας στις αξίες του πολιτισμού, της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής μας ενότητας».