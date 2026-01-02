Ο Κώστας Τσιάρας αφήνει ανοιχτό παράθυρο για βελτιώσεις σε αιτήματα αγροτών, υπό τον όρο της προσέλευσής τους σε διάλογο

Την προσδοκία του ότι την Κυριακή, στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, «θα πρυτανεύσει η λογική» και θα αποφασίσουν να προσέλθουν στο «τραπέζι του διαλόγου» εκφράζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προειδοποιώντας ότι σε άλλη περίπτωση η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να σκληρύνει στη στάση της και να λάβει μέτρα, με στόχο τον τερματισμό των μπλόκων.

«Η κυβέρνηση έκανε βήματα, τώρα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι αγρότες» δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό TRT Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι ικανοποιήθηκαν τα 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών, κι ενώ έχουν καταβληθεί οι πληρωμές ύψους 3,8 δις ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας διεμήνυσε ότι μπορούν να εξεταστούν σε νέα βάση κάποια αιτήματα, όπως αυτό για την χαμηλή τιμή του αγροτικού ρεύματος, ώστε να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στη δική τους πρόταση για 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αλλά αυτό, όπως είπε, μπορεί να γίνει μόνο στο τραπέζι των συζητήσεων αγροτών και Πολιτείας.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας απευθύνθηκε και στους αγρότες που δεν θέλουν τη συνεννόηση.

«Υπάρχουν άνθρωποι που πρωταγωνιστούν και είναι συνδεδεμένοι με κόμματα… Αυτό είναι μια πραγματικότητα» δήλωσε, σημειώνοντας ότι… «η Δημοκρατία έχει κανόνες», και δεν μπορεί, όπως είπε, από τη μία να την επικαλούνται οι αγρότες και να ασκούν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και από την άλλη να προβαίνουν σε προπηλακισμούς και τραμπουκισμούς εναντίον των αγροτών που θέλουν τον διάλογο με την κυβέρνηση.

«Αν θέλουμε λύση, πρέπει να καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλο… Όλα τα άλλα είναι για λόγους εντυπωσιασμού» πρόσθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.