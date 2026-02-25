Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τον Έβρο έργα υποδομής ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον ποταμό

Με έμφαση στην επιτάχυνση έργων υποδομής στον Έβρο και στην ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την περιοχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τετάρτη (25.02.2026) πλημμυρόπληκτες ζώνες, τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων και αγροτικές περιοχές στις Φέρες, συνδέοντας την αποκατάσταση των ζημιών με έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε η ανάγκη υλοποίησης έργων που θα εξασφαλίσουν επαρκείς υδατικούς πόρους για την άρδευση, με φόντο τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για εγγυημένες ποσότητες νερού σε ορίζοντα τετραετίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μηστοτάκης σημείωσε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν οι αναγκαίες υποδομές ώστε η περιοχή να μην εξαρτάται πλήρως από τις ροές του ποταμού κατά τους θερινούς μήνες.

Στο ίδιο πλαίσιο ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί στα 30 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κονδύλια αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα για παρεμβάσεις τόσο άμεσου όσο και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με πυρκαγιές, πλημμύρες, ανομβρία και ζωονόσους.

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι.

Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. Περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές του βόρειου Έβρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους δημάρχους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, ενώ επανέλαβε ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα προχωρήσει με τη συνδρομή του αρμόδιου υπουργείου.

«Θα αποκτήσουμε την είσοδο και έξοδο προς την Τουρκία που μας αξίζει»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των έργων, τα οποία περιλαμβάνουν νέα στέγαστρα για διαβατηριακό και τελωνειακό έλεγχο, νέες υποδομές για κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό έλεγχο, καθώς και διακριτές ζώνες για εμπορικές και επιβατικές ροές.

Ο πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί το φυλάκιο των Κήπων και να συνομιλήσει με αξιωματικούς και οπλίτες. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του και αναφερόμενος στη φύλαξη των συνόρων το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τη διαχείριση που έγινε τότε. Και βέβαια, από τότε πάρα πολλά άλλαξαν και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πια τη φύλαξη των συνόρων.

Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την καινούργια επένδυση η οποία γίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτή η εικόνα ως πύλη εισόδου δεν μας τιμά. Θα γίνουν οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις και μετά, όταν προχωρήσουμε, θα φτιάξουμε τη δεύτερη και τη μεγάλη γέφυρα και νομίζω ότι θα έχουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία, που μας αξίζει».

Στις Φέρες, κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους, ο πρωθυπουργός συζήτησε τις πιέσεις που έχει δεχθεί ο πρωτογενής τομέας από τη διαδοχή φυσικών καταστροφών και ζωονόσων, ενώ αναφέρθηκε στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και στη στήριξη όσων έχασαν ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στήριξη, εφόσον απαιτηθεί, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση των ζωονόσων και την ανασύσταση των κοπαδιών.