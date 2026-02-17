Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το σήμα για εκλογική ετοιμότητα: Ασφαλής Ελλάδα ή ακυβέρνητο καράβι

Σε εγρήγορση έθεσε τον κομματικό μηχανισμό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «ξεδιπλώνοντας» το διακύβευμα που θα προτάσσει η ΝΔ στο δρόμο προς τις κάλπες: «Μια Ελλάδα ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι;».

«Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει. Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.

«Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τη ΝΔ «βαθιά πατριωτική δύναμη».

Η δύσκολη «εξίσωση» της αυτοδυναμίας

Μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον, το κυβερνών κόμμα μπορεί να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις να έχει σταθερά την πρωτοκαθεδρία, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, όμως ο δρόμος για την αυτοδυναμία είναι ακόμη «δύσβατος».

Οι νέες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μία ελαφρά άνοδο των ποσοστών της ΝΔ, που αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις που είδαν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στις τσέπες τους από τον Ιανουάριο, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα κινείται μεταξύ 30% και 31%, κι ενώ απομένουν περίπου 15 μήνες έως τις κάλπες.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της GPO (για το iefimerida), η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και προηγείται με 16,9 ποσοστιαίες μονάδες του δεύτερου κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ και καταγράφεται με ποσοστό 13,2%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%.

Στην πέμπτη θέση αποτυπώνεται το ΚΚΕ με 9,2% και στην έκτη ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6%.

Να μην πιάνουν τον «πήχυ» του 3% για είσοδο στη Βουλή αποτυπώνονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,3%, η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 2,2% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται στο 24,9% και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 10,9%, κοντά με την Πλεύση Ελευθερίας που ακολουθεί με 9,2%, έχοντας οριακό προβάδισμα από την Ελληνική Λύση που καταγράφεται στο 9%.

«Μετωπική» επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς αναλύουν προσεκτικά τα δημοσκοπικά ευρήματα, με το βλέμμα στραμμένο και στα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σταθερά στο «ραντάρ» της ΝΔ βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο δίνει «μονομαχία» για το κεντρώο εκλογικό κοινό. Γι’ αυτό και η «γαλάζια» κριτική προς το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι αιχμηρή και αφορά κυρίως στη στάση του απέναντι σε μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση αλλά και στο θέμα της αλλαγής του Συντάγματος, ενώ του προσάπτει άκρατο λαϊκισμό.

Τα «πυρά» του πρωθυπουργού κατευθύνθηκαν προς σύσσωμη την αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε «αλλοπρόσαλλη», ενώ μίλησε για κόμματα που «αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους» και που «ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης».

Ο στόχος της συσπείρωσης

Μεγάλο «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα είναι και ο «επαναπατρισμός» των ψηφοφόρων του, που μετακινήθηκαν είτε προς κόμματα δεξιότερα της «γαλάζιας» παράταξης, είτε προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, αποτελεί το και της Πειραιώς, με στόχο την αυτοδυναμία.

Με στόχο τη συσπείρωση και όχημα τα προσυνέδρια της ΝΔ, η Πειραιώς επιχειρεί προσέγγιση των ψηφοφόρων της, με θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες προβάλλει έργα και πολιτικές της κυβέρνησης ανά περιφέρεια. Σε «πρώτο πλάνο» ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος σε όλους στους προσυνεδριακούς διαλόγους ανά την Ελλάδα. Επόμενος σταθμός η Αλεξανδρούπολη, στις 25 Φεβρουαρίου και τελικός η Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.