Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ονομαστική ψηφοφορία για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Με βασικό στόχο να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση και να διαλυθούν τα μπλόκα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής απευθύνθηκε στους αγρότες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των πληρωμών, συνολικού ύψους 3,8 δις ευρώ έως το τέλος του έτους, αυξημένες κατά 600 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, και έδωσε έμφαση στα αιτήματα που διατύπωσαν οι αγρότες και που η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να υιοθετήσει για τη στήριξη τους…

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, την περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες και τη μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.



Ο Κ. Μητσοτάκης κάλεσε όλα τα κόμματα να αναλάβουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα – Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής – μαζί με τους αγρότες – τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα» τόνισε με έμφαση ο Πρωθυπουργός, στην παρέμβαση του στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για λάθη στον πρωτογενή τομέα που βαρύνει όλα τα κόμματα αλλά και αγρότες που είτε αδράνησαν, είτε βολεύτηκαν, όπως είπε, από ένα σάπιο σύστημα και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, απαντώντας έτσι τόσο στους αγρότες, όσο και σε «γαλάζιους» βουλευτές και κόμματα της αντιπολίτευσης που αντιδρούν.



«Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ… Η μετάβαση δεν συζητείται καν… Καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» τόνισε και προανήγγειλε ότι η Ν.Δ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου τους.

«Για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε;» δήλωσε δεικτικά ο Πρωθυπουργός και αναφερόμενος το θέμα των επιδοτήσεων τόνισε: «Αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο».