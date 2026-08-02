Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές – Ενημερώθηκε για όλα τα πύρινα μέτωπα

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Κυριακής (2.8.26) και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσε στην επίσκεψή του στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων. Ακόμη και σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των αναταράξεων δεν μπορούν να κάνουν ρίψεις νερού, και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν διεισδύσει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ EUROKINISSI

Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.

Νωρίτερα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει ο κρατικός μηχανισμός με τα πύρινα μέτωπα, τονίζοντας πως «τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα».