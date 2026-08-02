Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και τη στοχοποίηση δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης

«H μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το δημοσίευμα της «Εστίας»
Παύλος Μαρινάκης
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Κάθε φορά λέμε ότι τα έχουμε δει όλα, μέχρι το επόμενο “χτύπημα”. Σε σημερινό πρωτοσέλιδο είδαμε ένα ψευδές, από την αρχή μέχρι το τέλος, δημοσίευμα που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος υποτίθεται πως “δείπνησε” στο σπίτι “επιχειρηματία” μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, το οποίο συνοδευόταν μάλιστα και από “φωτογραφία”, ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα social media, σήμερα Κυριακή (2.8.26).

«Αύριο ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα ακούσουμε» τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», το οποίο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

 «Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους “εμπόρους ξυλολίων” στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που “έκλαψαν” ένα δήθεν νεκρό κορίτσι στον Έβρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο. Ο δε σκοπός τους, η παραπλάνηση της κοινής γνώμης, η καλλιέργεια της οργής και ποιος ξέρει τι άλλο», υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει, η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου, στην αλλοίωση απαντήσεων και τη στοχοποίηση προσώπων δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος.

«Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας, απέναντι σε εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν έννοιες ιερές, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς», επισημαίνει και καταλήγει:

«H μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους υγειώς σκεπτόμενους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς της κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
180
159
156
89
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας για τις φωτιές – Ενημερώθηκε για όλα τα πύρινα μέτωπα
Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας 7
Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα περί δείπνου για «συγκυβέρνηση παραγραφής» – «Εξόφθαλμα ψεύδη και συκοφαντίες»
Για ψευδές δημοσίευμα κάνουν λόγο ο υπουργός Εξωτερικών και η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε εξώδικο σε σάιτ για το ίδιο δημοσίευμα
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης για τις φωτιές: Έχουμε επενδύσει στην Πολιτική Προστασία αλλά υπάρχουν στιγμές που η φύση ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό
«Θέλω να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, στους εθελοντές και σε όλους όσοι δίνουν μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου»
Κυριάκος Μητσοτάκης 82
ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συγκρούονται για χρέη και χορηγούς με φόντο την πολιτική κυριαρχία στην Κεντροαριστερά
Τα δάνεια της Χαριλάου Τρικούπη και οι υπαινιγμοί για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα μετατρέπονται σε όπλα μιας ευρύτερης μάχης για την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης 16
Φωτιά στο Πόρτο Γερμανό: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας – Ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας 5
Newsit logo
Newsit logo