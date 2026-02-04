Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «The Greek AI Accelerator»: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις startups, η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε όλα τα στοιχεία να πετύχουμε στο οικοσύστημα των startups. Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα σας» είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση με εκπροσώπους εταιρειών AI-startups
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με εκπροσώπους ΑΙ startup επιχειρήσεις/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στην εκδήλωση «The Greek AI Accelerator», για την Τεχνητή Νοημοσύνη που διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης (4.2.26). 

«Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, θερμά συγχαρητήρια για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες επελέγησαν, υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές startup επιχειρήσεις», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με εκπροσώπους από τέσσερις από τις 21 εταιρείες AI startup που επελέγησαν για το πρόγραμμα «Greek AI Startup Accelerator», τονίζοντας πως «εμείς από το 2019 κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε το οικοσύστημα της τεχνολογίας».

«Από το 2019 κάναμε μια επιλογή να στηρίξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο με πυλώνες την επιχειρηματικότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση.

«Έχουμε όλα τα στοιχεία να πετύχουμε στο οικοσύστημα των startups», πρόσθεσε.

«Καταλαβαίνω πως ήταν μια δύσκολη εργασία η συνεργασία με την OpenAI. Από το 2019 κάναμε μια επιλογή να στηρίξουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο με πυλώνες την επιχειρηματικότητα. Μπορούμε όμως περισσότερα και καλύτερα, χρειαζόμαστε κεφάλαια και πρόσβαση σε υποδομές αλλά και σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε να εκμεταλλευτούμε την ενιαία αγορά στην ΕΕ. Πρωτοβουλίες και δυνατότητες συμμετοχής σε διαγωνισμούς άλλων χωρών είναι αναγκαίες. Έχουμε όλα τα στοιχεία να πετύχουμε στο οικοσύστημα των startups. Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα σας», τόνισε. 

«Η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος μπορεί να έχει και επιπτώσεις αναφέροντας ως παράδειγμα ότι ελάχιστοι νέοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η πρακτική κάποιων εργοδοτών τους να πληρώνονται μαύρα», ανέφερε.

«Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και από κει και πέρα όσο θα βλέπουμε την πρόοδο τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα», είπε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στη συζήτηση.

«Το γεγονός ότι μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία με την Open AI, δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSΙ

Τι είναι το Greek AI Startup Accelerator

Η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου. Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η Open AI, κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές. 

