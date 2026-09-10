Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο – Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων

Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 της Πέμπτης (10.09.2026) η Αμάλ Κλούνεϊ, στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού η οποία είναι το Παρίσι.

Πριν την εκδήλωση στον Ναό του Ολυμπίου Διός, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

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​Η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια τη διακεκριμένη νομικό και σύζυγο του διάσημου ηθοποιού, Τζορτζ Κλούνεϊ, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.