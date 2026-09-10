Πολιτική

Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο – Οι αφίξεις των υψηλών προσκεκλημένων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στην εκδήλωση της Unesco στον Ναό του Ολυμπίου Διός με κεντρική ομιλήτρια προσκεκλημένη την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στην κλειστή συζήτηση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στην εκδήλωση της UNESCO στον Ναό του Ολυμπίου Διός με κεντρική ομιλήτρια προσκεκλημένη την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στην κλειστή συζήτηση με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός» / EUROKINISSI
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Στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, έφτασε λίγο πριν τις 18:30 της Πέμπτης (10.09.2026) η Αμάλ Κλούνεϊ, στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού η οποία είναι το Παρίσι.

Πριν την εκδήλωση στον Ναό του Ολυμπίου Διός, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

​Η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου για τη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία εστιάζει στη θεματική «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Στην εκδήλωση στο Ολυμπιείο, όπου δίνει το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλα εξέχοντα στελέχη της πολιτικής σκηνής, απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την ίδια τη διακεκριμένη νομικό και σύζυγο του διάσημου ηθοποιού, Τζορτζ Κλούνεϊ, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας φιλοξενείται η συνάντηση στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο
Η Αμάλ Κλούνεϊ στο Ολυμπιείο / EUROKINISSI

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώνεται το βράδυ με επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία πρόκειται να απευθύνει και ομιλία.

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