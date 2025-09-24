Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν – Τον υποδέχτηκε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο Αρχιεπισκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και μάλιστα είχαν και θερμή συνομιλία που είχε να κάνει με τον Μπλούμπεργκ. «Απέναντι μένει κάποιος που τον ξέρετε, ο δήμαρχος Μπλούμπεργκ» του είπε ο Ελπιδοφόρος με τον πρωθυπουργό να απαντά «φίλος».

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε εγκάρδια, με την ελληνική αντιπροσωπεία να εκφράζει τη στήριξή της στο έργο του Πατριάρχη.