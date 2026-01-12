Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε στο ανάκτορο «Θαρθουέλα»

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο Στ’
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο Στ'

Συνάντηση με τον Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’ είχε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον βασιλιά Φελίπε στο ανάκτορο «Θαρθουέλα», ενώ να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ισπανία σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο Στ'

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με τον οποίο μίλησαν για θέματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα, δίνοντας έμφαση στον τομέα της άμυνας και κοινών αμυντικών έργων, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, καθώς και διερεύνησης προοπτικής ελληνοϊσπανικών συνεργειών στην άμυνα.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα και πρωτοβουλίες των δύο χωρών που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

