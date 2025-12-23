Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

Με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού «Σχεδία» συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Τρίτης (23.12.2025)./ Η «Σχεδία» εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ιδρυτή του περιοδικού «Σχεδία», Χρήστο Αλεφάντη συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», που επικεντρώνονται στην υποστήριξη της προσπάθειας των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ειδική μνεία έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας, εκ μέρους της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων στην Αθήνα, το 2027.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.