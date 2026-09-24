Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη (24.9.26) στις 11:30 ώρα ΗΠΑ (18:30 ώρα Ελλάδας) στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μιλήσει πρώτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενώ θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Αξιοποιώντας το βήμα του κορυφαίου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας, στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό.